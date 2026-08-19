Выставка «Вилла русского мецената» Русского музея в Строгановском дворце

Русский музей открывает новую выставку в Строгановском дворце под названием «Вилла русского мецената». Это уникальный проект, который превращает парадные залы второго этажа здания в образы изысканного загородного дома коллекционера и покровителя искусств.

На выставке представлено около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Каждый зал выставки оживляет воспоминания о виллах античности и домах русских меценатов, таких как Иван Шувалов, Савва Мамонтов и Мария Тенишева, а также о жилище хозяина дворца графа Александра Строганова.

Тематические залы выставки

Каждый зал выставки получил новую роль, образуя целые истории:

Кабинет мецената (Малая гостиная)

(Малая гостиная) Мастерская художников (Большая гостиная)

(Большая гостиная) Галерея мецената (Большой кабинет графини Софьи Строгановой)

(Большой кабинет графини Софьи Строгановой) Гостиная мецената (Греческая комната)

(Греческая комната) Апофеоз мецената (Малый кабинет графини Софьи Строгановой)

Экспонаты выставки

Обстановка роскоши и блеска Российской империи создаётся уникальными произведениями искусства. Среди них - бронзовые вазы, мраморные скульптуры, редкие картины и многочисленные рисунки. Также представлены столы, кресла и диваны из красного дерева и карельской берёзы XIX века.

Некоторые из уникальных произведений будут показаны впервые после значительных реставрационных работ. В числе ценных экспонатов - великолепный каминный экран с вышивкой начала XIX века и уникальные переносные книжные шкафы того же периода.

Кроме того, на выставке можно увидеть вазы фабрики Фридриха Бергенфельда из частной коллекции Михаила Карисалова, который продолжает благородную традицию меценатства.