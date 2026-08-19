Русский музей открывает новую выставку в Строгановском дворце под названием «Вилла русского мецената». Это уникальный проект, который превращает парадные залы второго этажа здания в образы изысканного загородного дома коллекционера и покровителя искусств.
На выставке представлено около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Каждый зал выставки оживляет воспоминания о виллах античности и домах русских меценатов, таких как Иван Шувалов, Савва Мамонтов и Мария Тенишева, а также о жилище хозяина дворца графа Александра Строганова.
Каждый зал выставки получил новую роль, образуя целые истории:
Обстановка роскоши и блеска Российской империи создаётся уникальными произведениями искусства. Среди них - бронзовые вазы, мраморные скульптуры, редкие картины и многочисленные рисунки. Также представлены столы, кресла и диваны из красного дерева и карельской берёзы XIX века.
Некоторые из уникальных произведений будут показаны впервые после значительных реставрационных работ. В числе ценных экспонатов - великолепный каминный экран с вышивкой начала XIX века и уникальные переносные книжные шкафы того же периода.
Кроме того, на выставке можно увидеть вазы фабрики Фридриха Бергенфельда из частной коллекции Михаила Карисалова, который продолжает благородную традицию меценатства.