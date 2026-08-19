Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вилла русского мецената
Киноафиша Вилла русского мецената

Вилла русского мецената

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка «Вилла русского мецената» Русского музея в Строгановском дворце

Русский музей открывает новую выставку в Строгановском дворце под названием «Вилла русского мецената». Это уникальный проект, который превращает парадные залы второго этажа здания в образы изысканного загородного дома коллекционера и покровителя искусств.

На выставке представлено около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Каждый зал выставки оживляет воспоминания о виллах античности и домах русских меценатов, таких как Иван Шувалов, Савва Мамонтов и Мария Тенишева, а также о жилище хозяина дворца графа Александра Строганова.

Тематические залы выставки

Каждый зал выставки получил новую роль, образуя целые истории:

  • Кабинет мецената (Малая гостиная)
  • Мастерская художников (Большая гостиная)
  • Галерея мецената (Большой кабинет графини Софьи Строгановой)
  • Гостиная мецената (Греческая комната)
  • Апофеоз мецената (Малый кабинет графини Софьи Строгановой)

Экспонаты выставки

Обстановка роскоши и блеска Российской империи создаётся уникальными произведениями искусства. Среди них - бронзовые вазы, мраморные скульптуры, редкие картины и многочисленные рисунки. Также представлены столы, кресла и диваны из красного дерева и карельской берёзы XIX века.

Некоторые из уникальных произведений будут показаны впервые после значительных реставрационных работ. В числе ценных экспонатов - великолепный каминный экран с вышивкой начала XIX века и уникальные переносные книжные шкафы того же периода.

Кроме того, на выставке можно увидеть вазы фабрики Фридриха Бергенфельда из частной коллекции Михаила Карисалова, который продолжает благородную традицию меценатства.

Купить билет на выставка Вилла русского мецената

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
19 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17

Фотографии

Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената Вилла русского мецената

В ближайшие дни

Архитектура мифа: металл, камень и цвет
0+
Скульптура Классическое искусство

Архитектура мифа: металл, камень и цвет

19 августа в 14:00 Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Билеты
Экскурсии в темноте
12+
Экскурсия

Экскурсии в темноте

19 августа в 11:40 Музей «Мир на ощупь»
от 1000 ₽
Памятные комнаты Александра I
0+
Исторические выставки Живопись Скульптура Классическое искусство

Памятные комнаты Александра I

19 августа в 09:00 Музей-заповедник «Царское Село»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше