Вильгельм Телль, концертное исполнение (3 и 4-й акты оперы)

Опера Джоаккино Россини в концертном исполнении в Мариинском театре

1 июня Мариинский театр приглашает вас на концертное исполнение оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль», в рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Это уникальное событие состоится в Зале Стравинского. Опера будет исполнена на французском языке с синхронными титрами на русском.

Музыкальная подоплека

Первая постановка оперы состоялась 3 августа 1829 года в Королевской академии музыки (театр Ле Пелетье) в Париже. Либретто написано Виктором-Жозефом Этьеном де Жуи и Ипполитом Луи Флораном Би по мотивам драмы Фридриха Шиллера.

Краткое содержание

Действие оперы разворачивается в Швейцарии в 1308 году. В первой картине мы попадаем на площадь перед домом Вильгельма Телля, где жители готовятся к празднику. Однако, Телль горюет из-за угнетения своей страны австрийцами и переживает за судьбу своего друга Арнольда, который влюблен в австрийскую принцессу Матильду.

Во втором акте конфликт обостряется: Матильда пытается вдохновить Арнольда совершить великий подвиг, чтобы доказать свою любовь. В это время растет сопротивление швейцарских крестьян, которые клянутся сразиться за свою свободу.

Третий акт приносит драматический поворот: Геслер требует, чтобы Телль стрелял из лука, сбив яблоко с головы своего сына Джемми. Телль выполняет наказание, но его замысел о мести становится явным, когда враги начинают преследовать его.

В последнем акте действия принимают угрожающий характер: Арнольд организовывает спасение Телля. На фоне бушующего шторма свершение свободы становится стихийным. Вильгельм Телль, вдохновленный поддержкой своего народа, одерживает победу.

Исполнители

Состав исполнителей будет объявлен позднее. Известно, что за фортепиано сыграет Наталия Мордашова.

Популярность и значение

«Вильгельм Телль» считается одним из самых известных произведений Россини, отражающим дух борьбы за свободу. Опера имеет сильную политическую подоплеку и остается актуальной и сегодня, вдохновляя зрителей на размышления о справедливости и борьбе с угнетением.

