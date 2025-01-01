Меню
Вильгельм Телль (1 и 2-й акт)
Вильгельм Телль (1 и 2-й акт)

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Вильгельм Телль». Опера Джоаккино Россини в концертном зале Мариинского театра

Приглашаем вас на концертное исполнение оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль», которое пройдет в концертном зале Мариинского театра. В программе будут представлены 1 и 2-й акты этой знаменитой оперы, основанной на пьесе Фридриха Шиллера.

О произведении

«Вильгельм Телль» — последняя опера Россини, написанная в 1829 году. Она считается шедевром итальянской оперной классики и одним из лучших образцов жанра. Либретто к опере создали Виктор-Жозеф Этьен де Жуй и Ипполит Би, а сама музыка наполнена драматизмом и величием.

Интересные факты

  • Опера основана на легенде о швейцарском народном герое Вильгельме Телле, который стал символом борьбы за свободу.
  • Мелодия увертюры к «Вильгельму Теллю» широко известна и используется в различных культурных контекстах, включая спортивные события.
  • Россини завершил свою карьеру в 1829 году, после чего редко писал новые произведения, что делает «Вильгельма Телля» особенно значимым в его репертуаре.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Мариинского театра или в кассах театра. Рекомендуем забронировать места заранее, чтобы гарантировать себе участие в этом незабываемом событии.

Ждем вас на «Вильгельме Телле» — великом произведении, которое оставит неизгладимые впечатления!

В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

