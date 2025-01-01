Вильгельм Телль (1 и 2-й акт)

Приглашаем вас на концертное исполнение оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль», которое пройдет в концертном зале Мариинского театра. В программе будут представлены 1 и 2-й акты этой знаменитой оперы, основанной на пьесе Фридриха Шиллера.
«Вильгельм Телль» — последняя опера Россини, написанная в 1829 году. Она считается шедевром итальянской оперной классики и одним из лучших образцов жанра. Либретто к опере создали Виктор-Жозеф Этьен де Жуй и Ипполит Би, а сама музыка наполнена драматизмом и величием.
