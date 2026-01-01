Вильдан Абраров и оркестр ПроМузыка

Шоу-концерт Вильдана Абрарова «Голос любви»

8 марта в честь первого весеннего праздника для всех женщин пройдет большой шоу-концерт Вильдана Абрарова. Мероприятие состоится в сопровождении камерного симфонического оркестра ПроМузыка под руководством Сергея Сидорова.

Программа вечера

В новой программе «Голос любви» зрители смогут насладиться песнями разных эпох на испанском, итальянском, русском и башкирском языках. Ожидайте живой оркестр, проникновенный голос, зажигательные танцы и море музыки и любви.

Кому подойдет этот вечер

Концерт станет настоящим подарком для:

тех, кто ценит живое исполнение и искренние эмоции;

любителей красивой музыки с глубоким смыслом;

женщин, семей и пар.

всех, кто хочет почувствовать, а не просто услышать музыку.

Об артисте

Вильдан Абраров — заслуженный артист Республики Башкортостан и профессиональный певец, обладающий великолепно поставленным голосом и сильной энергетикой. Его репертуар включает как мировую классику, так и современные хиты на языках разных народов, включая итальянский, испанский, русский, башкирский и татарский.

Он является лауреатом всероссийских и международных вокальных конкурсов, а также участником вокального шоу-проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Вильдан также удостоен медали Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре» и является артистом Культурного центра МВД Республики Башкортостан.

Каждое выступление Вильдана Абрарова — это диалог через музыку, в котором его голос становится главным проводником эмоций.