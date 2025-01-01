Виктория Складчикова и Егор Свирский. Проверочный концерт

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт двух известных и любимых артистов жанра стендап.
Событие состоится в Bolshevik Loft. Здесь вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.
Для удобства гостей предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к началу сбора гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.
Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Не забудьте взять с собой паспорт — возрастное ограничение 18+.