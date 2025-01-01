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Билеты
Виктория Складчикова и Егор Свирский. Проверочный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Виктория Складчикова и Егор Свирский. Проверочный концерт

Виктория Складчикова и Егор Свирский. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Проверочный концерт стендап-комиков

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт двух известных и любимых артистов жанра стендап.

Артисты вечера

  • Виктория Складчикова — участница таких проектов, как «Stand Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Открытый Микрофон ТНТ», «Женский Стендап ТНТ» и других.
  • Егор Свирский — известный стендап-комик, выступавший на «StandUp ТНТ», «Comedy Баттл» и «Разгоны» на канале «StandUp Club #1».

Место проведения

Событие состоится в Bolshevik Loft. Здесь вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Удобства для зрителей

Для удобства гостей предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к началу сбора гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Время и контактная информация

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Не забудьте взять с собой паспорт — возрастное ограничение 18+.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:30 от 1500 ₽

Фотографии

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