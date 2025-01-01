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Виктория Складчикова, Егор Свирский, Карина Салихова
Билеты от 1200₽
Киноафиша Виктория Складчикова, Егор Свирский, Карина Салихова

Виктория Складчикова, Егор Свирский, Карина Салихова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Звезды стендапа в Standup Café, Москва

В незабываемую атмосферу юмора и искренности вас приглашают артисты Виктория Складчикова, Егор Свирский и Карина Салихова. Их выступление состоится в уникальном формате – в уютном пространстве «Standup Café». Этот вечер гарантирует вам заряд положительных эмоций и возможность насладиться живым общением.

О спектакле

«Standup Café» – это не просто шоу, это площадка для обмена мыслями, смешными историями и остроумными наблюдениями. Каждый из артистов привносит в программу что-то свое, уникальное, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Участники

  • Виктория Складчикова – талантливая комик, известная своими остроумными наблюдениями о жизни и отношениях.
  • Егор Свирский – мастер импровизации, который легко находит общий язык с аудиторией.
  • Карина Салихова – яркая представительница женского стендапа, чьи истории о повседневности заставляют смеяться даже самых серьезных зрителей.

Заключение

«Standup Café» – это отличная возможность провести вечер в компании замечательных артистов и зарядиться позитивом. Ждем вас на шоу, которое обещает быть незабываемым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Виктория Складчикова, Егор Свирский, Карина Салихова

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