Виктория Складчикова, Егор Свирский, Карина Салихова

Звезды стендапа в Standup Café, Москва

В незабываемую атмосферу юмора и искренности вас приглашают артисты Виктория Складчикова, Егор Свирский и Карина Салихова. Их выступление состоится в уникальном формате – в уютном пространстве «Standup Café». Этот вечер гарантирует вам заряд положительных эмоций и возможность насладиться живым общением.

О спектакле

«Standup Café» – это не просто шоу, это площадка для обмена мыслями, смешными историями и остроумными наблюдениями. Каждый из артистов привносит в программу что-то свое, уникальное, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Участники

Виктория Складчикова – талантливая комик, известная своими остроумными наблюдениями о жизни и отношениях.

– талантливая комик, известная своими остроумными наблюдениями о жизни и отношениях. Егор Свирский – мастер импровизации, который легко находит общий язык с аудиторией.

– мастер импровизации, который легко находит общий язык с аудиторией. Карина Салихова – яркая представительница женского стендапа, чьи истории о повседневности заставляют смеяться даже самых серьезных зрителей.

Заключение

«Standup Café» – это отличная возможность провести вечер в компании замечательных артистов и зарядиться позитивом. Ждем вас на шоу, которое обещает быть незабываемым!