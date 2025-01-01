Виктория Складчикова, Егор Свирский, Елена Корнеева

Приглашаем вас на вечер комедии в Standup Café в Москве! В этот раз на сцене выступят три талантливых комика: Виктория Складчикова, Егор Свирский и Елена Корнеева. Они готовы подарить вам море смеха и прекрасное настроение.
Сбор: 21:00
Начало: 21:30
Standup – это не просто выступление, это возможность увидеть мир через призму юмора. Каждый из участников представит свои уникальные истории и наблюдения, которые заставят вас смеяться и задумываться. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!
Приходите на Standup Café, чтобы насладиться уникальным юмором и провести время в компании единомышленников!