Виктория Складчикова, Егор Свирский, Елена Корнеева

Анонс спектакля: Standup Café Москва

Приглашаем вас на вечер комедии в Standup Café в Москве! В этот раз на сцене выступят три талантливых комика: Виктория Складчикова, Егор Свирский и Елена Корнеева. Они готовы подарить вам море смеха и прекрасное настроение.

Когда и где?

Сбор: 21:00

Начало: 21:30

О спектакле

Standup – это не просто выступление, это возможность увидеть мир через призму юмора. Каждый из участников представит свои уникальные истории и наблюдения, которые заставят вас смеяться и задумываться. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Интересные факты

Виктория Складчикова - известная комедиантка, которая завоевала популярность благодаря своим остроумным шуткам и харизме.

Егор Свирский - мастер импровизации, который легко находит общий язык с публикой.

Елена Корнеева - комик, чьи выступления всегда наполнены яркими образами и жизненными ситуациями.

Приходите на Standup Café, чтобы насладиться уникальным юмором и провести время в компании единомышленников!