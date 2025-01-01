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Билеты
Виктория Складчикова, Егор Свирский, Елена Корнеева
Билеты от 1200₽
Киноафиша Виктория Складчикова, Егор Свирский, Елена Корнеева

Виктория Складчикова, Егор Свирский, Елена Корнеева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Анонс спектакля: Standup Café Москва

Приглашаем вас на вечер комедии в Standup Café в Москве! В этот раз на сцене выступят три талантливых комика: Виктория Складчикова, Егор Свирский и Елена Корнеева. Они готовы подарить вам море смеха и прекрасное настроение.

Когда и где?

Сбор: 21:00
Начало: 21:30

О спектакле

Standup – это не просто выступление, это возможность увидеть мир через призму юмора. Каждый из участников представит свои уникальные истории и наблюдения, которые заставят вас смеяться и задумываться. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Интересные факты

  • Виктория Складчикова - известная комедиантка, которая завоевала популярность благодаря своим остроумным шуткам и харизме.
  • Егор Свирский - мастер импровизации, который легко находит общий язык с публикой.
  • Елена Корнеева - комик, чьи выступления всегда наполнены яркими образами и жизненными ситуациями.

Приходите на Standup Café, чтобы насладиться уникальным юмором и провести время в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
21:30 от 1200 ₽

Фотографии

Виктория Складчикова, Егор Свирский, Елена Корнеева

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