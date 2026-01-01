Оффлайн-встреча «БабСовет» с Викторией Макарской

В Красноярске СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится оффлайн-встреча «БабСовет» с популярной певицей и актрисой Викторией Макарской. Это уникальное событие даст возможность участникам поразмышлять над важными темами, такими как семья, любовь и предназначение женщины.

В программе встречи предусмотрена глубокая беседа, открытый микрофон для личных вопросов и творческая часть с живыми песнями под аккомпанемент пианиста. Участницы смогут задать свои вопросы, получить мудрые и практические советы в безопасном пространстве, свободном от осуждения.

Проект «БабСовет» был запущен в 2020 году как поддержка в трудные времена. С тех пор он стремительно набрал популярность, собирая полные залы по всей России. Данная встреча станет отличным местом для женщин, желающих наладить отношения, укрепить брак или найти свое призвание.

Встреча длится 2 часа и завершится фото- и автограф-сессией с Викторией Макарской. Это не просто лекция — это событие, которое вдохновляет менять свою жизнь к лучшему.