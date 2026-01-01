Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виктория Макарская. БабСовет
Киноафиша Виктория Макарская. БабСовет

Виктория Макарская. БабСовет

16+
Возраст 16+

О выставке

Оффлайн-встреча «БабСовет» с Викторией Макарской

В Красноярске СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится оффлайн-встреча «БабСовет» с популярной певицей и актрисой Викторией Макарской. Это уникальное событие даст возможность участникам поразмышлять над важными темами, такими как семья, любовь и предназначение женщины.

В программе встречи предусмотрена глубокая беседа, открытый микрофон для личных вопросов и творческая часть с живыми песнями под аккомпанемент пианиста. Участницы смогут задать свои вопросы, получить мудрые и практические советы в безопасном пространстве, свободном от осуждения.

Проект «БабСовет» был запущен в 2020 году как поддержка в трудные времена. С тех пор он стремительно набрал популярность, собирая полные залы по всей России. Данная встреча станет отличным местом для женщин, желающих наладить отношения, укрепить брак или найти свое призвание.

Встреча длится 2 часа и завершится фото- и автограф-сессией с Викторией Макарской. Это не просто лекция — это событие, которое вдохновляет менять свою жизнь к лучшему.

Купить билет на выставка Виктория Макарская. БабСовет

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
16:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Мастерская трогательных дел
6+
Мастер-класс
Мастерская трогательных дел
2 мая в 14:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 500 ₽
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
12 марта в 18:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Курс актёрского мастерства «Давай поиграем»
18+
Мастер-класс
Курс актёрского мастерства «Давай поиграем»
11 марта в 19:00 Тренинг-центр «Фридом»
от 1000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше