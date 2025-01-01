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Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова
Киноафиша Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова

Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Голливудская парочка на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана

Не пропустите уникальную возможность увидеть знаменитую джазовую пару в Санкт-Петербурге! Вдохновляющий концерт пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана, где соберутся поклонники джаза со всей России.

Встречайте звезд

На сцене выступят два легендарных исполнителя, известные своим неповторимым стилем и энергией. Их музыка соединяет традиции джаза с современными ритмами, создавая волшебную атмосферу для каждого зрителя.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только место, где звучит живая музыка, но и уютное пространство для общения и наслаждения атмосферой джаза. Находится он в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для всех желающих.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Игорь Бутман — один из самых известных саксофонистов России, который выступал на сценах таких известных фестивалей, как Montreux Jazz Festival? Его клуб стал культовым местом для джазовых исполнителей и поклонников этого жанра.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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