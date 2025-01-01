Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова

Голливудская парочка на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана

Не пропустите уникальную возможность увидеть знаменитую джазовую пару в Санкт-Петербурге! Вдохновляющий концерт пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана, где соберутся поклонники джаза со всей России.

Встречайте звезд

На сцене выступят два легендарных исполнителя, известные своим неповторимым стилем и энергией. Их музыка соединяет традиции джаза с современными ритмами, создавая волшебную атмосферу для каждого зрителя.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только место, где звучит живая музыка, но и уютное пространство для общения и наслаждения атмосферой джаза. Находится он в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для всех желающих.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Игорь Бутман — один из самых известных саксофонистов России, который выступал на сценах таких известных фестивалей, как Montreux Jazz Festival? Его клуб стал культовым местом для джазовых исполнителей и поклонников этого жанра.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе.