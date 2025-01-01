Меню
Виктория Барс. Сольный концерт «Территория русской песни»
О концерте/спектакле

Первый сольный концерт Виктории Барс в Москве

«Здесь моя земля и песня русская!» - именно с этой фразы начнется первый большой сольный концерт в Москве певицы Виктории Барс. Творчество Виктории представляет собой новую жизнь русской народной песни, и сама она стала долгожданным явлением на российской фолк-сцене.

Зрители в социальных сетях оставляют восторженные отзывы: «Не поверите! Послушал акапельные русские песни - как слёзы навернулись! И ничего сделать не могу! Вы настоящий голос народа». Виктория уже завоевала сердца публики: её версия песни «Ой то не вечер» собрала более 40 миллионов просмотров в TikTok. Певица стала постоянным лицом популярных телевизионных программ, таких как «Песни от всей души», «Романтика Романса» и экспертного шоу «Ну-ка, все вместе». Не так давно Алина Загитова каталась под композицию «Течет река Волга» в исполнении Виктории на своём первом ледовом шоу «Хранители времени».

Что ждать от концерта?

8 ноября Виктория Барс представит премьеру программы «Территория русской песни». В этот вечер зрителей ждет «живой звук» и возможность погрузиться в атмосферу искренней и душевной русской музыки. В программе будут исполнены знакомые с детства народные песни:

  • Течет река Волга
  • Ромашки спрятались
  • Тихий омут
  • Не для тебя
  • Ой да не вечер
  • Запели песни
  • Широка река
  • Вишня белоснежная
  • Там, где клен шумит
  • Разлилась речка быстрая
  • Любо, братцы, любо
  • Есаул молоденький
  • Степь широкая

Гости вечера

На концерте выступят потрясающие гости. Александра Воробьева, победительница проекта «Голос», солистка театра и успешная певица, порадует зрителей неожиданным фолк-дуэтом. Кроме того, на сцене будет ансамбль «Красная горка» — русский народный ансамбль из Республики Татарстан, который исполнит народные песни, включая истинный фольклор.

Удивительное сочетание глубокого смысла и «живого» многоголосия обязательно тронет душу каждого. В программе ожидается появление других специальных гостей – это будет сюрприз! Следите за новостями!

Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

