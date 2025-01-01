Виктория Барс. Сольный концерт «Территория русской песни»

Первый сольный концерт Виктории Барс в Москве

«Здесь моя земля и песня русская!» - именно с этой фразы начнется первый большой сольный концерт в Москве певицы Виктории Барс. Творчество Виктории представляет собой новую жизнь русской народной песни, и сама она стала долгожданным явлением на российской фолк-сцене.

Зрители в социальных сетях оставляют восторженные отзывы: «Не поверите! Послушал акапельные русские песни - как слёзы навернулись! И ничего сделать не могу! Вы настоящий голос народа». Виктория уже завоевала сердца публики: её версия песни «Ой то не вечер» собрала более 40 миллионов просмотров в TikTok. Певица стала постоянным лицом популярных телевизионных программ, таких как «Песни от всей души», «Романтика Романса» и экспертного шоу «Ну-ка, все вместе». Не так давно Алина Загитова каталась под композицию «Течет река Волга» в исполнении Виктории на своём первом ледовом шоу «Хранители времени».

Что ждать от концерта?

8 ноября Виктория Барс представит премьеру программы «Территория русской песни». В этот вечер зрителей ждет «живой звук» и возможность погрузиться в атмосферу искренней и душевной русской музыки. В программе будут исполнены знакомые с детства народные песни:

Течет река Волга

Ромашки спрятались

Тихий омут

Не для тебя

Ой да не вечер

Запели песни

Широка река

Вишня белоснежная

Там, где клен шумит

Разлилась речка быстрая

Любо, братцы, любо

Есаул молоденький

Степь широкая

Гости вечера

На концерте выступят потрясающие гости. Александра Воробьева, победительница проекта «Голос», солистка театра и успешная певица, порадует зрителей неожиданным фолк-дуэтом. Кроме того, на сцене будет ансамбль «Красная горка» — русский народный ансамбль из Республики Татарстан, который исполнит народные песни, включая истинный фольклор.

Удивительное сочетание глубокого смысла и «живого» многоголосия обязательно тронет душу каждого. В программе ожидается появление других специальных гостей – это будет сюрприз! Следите за новостями!