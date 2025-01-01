Виктория Барс. Сольный концерт «Территория русской песни»

«Здесь моя земля и песня русская!» - именно с этой фразы начнется первый большой сольный концерт в Москве певицы Виктории Барс. Творчество Виктории представляет собой новую жизнь русской народной песни, и сама она стала долгожданным явлением на российской фолк-сцене.
Зрители в социальных сетях оставляют восторженные отзывы: «Не поверите! Послушал акапельные русские песни - как слёзы навернулись! И ничего сделать не могу! Вы настоящий голос народа». Виктория уже завоевала сердца публики: её версия песни «Ой то не вечер» собрала более 40 миллионов просмотров в TikTok. Певица стала постоянным лицом популярных телевизионных программ, таких как «Песни от всей души», «Романтика Романса» и экспертного шоу «Ну-ка, все вместе». Не так давно Алина Загитова каталась под композицию «Течет река Волга» в исполнении Виктории на своём первом ледовом шоу «Хранители времени».
8 ноября Виктория Барс представит премьеру программы «Территория русской песни». В этот вечер зрителей ждет «живой звук» и возможность погрузиться в атмосферу искренней и душевной русской музыки. В программе будут исполнены знакомые с детства народные песни:
На концерте выступят потрясающие гости. Александра Воробьева, победительница проекта «Голос», солистка театра и успешная певица, порадует зрителей неожиданным фолк-дуэтом. Кроме того, на сцене будет ансамбль «Красная горка» — русский народный ансамбль из Республики Татарстан, который исполнит народные песни, включая истинный фольклор.
Удивительное сочетание глубокого смысла и «живого» многоголосия обязательно тронет душу каждого. В программе ожидается появление других специальных гостей – это будет сюрприз! Следите за новостями!