Виктор Зинчук
6+
О концерте

Феерия звуков от Виктора Зинчука. Концерт в Сочи

Лучшие произведения классической музыки и новые яркие композиции — такой будет концертная программа легендарного гитариста и композитора Виктора Зинчука. Известный как заслуженный артист России и кавалер Ордена дружбы, он покоряет сердца зрителей уже более 40 лет.

Диапазон репертуара поражает своим разнообразием: в одном концерте органично сочетаются музыка XVI-XVIII веков, классика современности, авторские композиции и кельтская народная музыка. В программе можно услышать произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Рахманинова, Огинского и Грибоедова. Каждый концерт маэстро — это настоящая встреча с великими именами и бессмертными произведениями.

Имя Виктора Зинчука знаком нескольким поколениям любителей музыки. Его уникальные обработки классики на электрогитаре стали настоящим эталоном, а акустические альбомы занимают топовые позиции на популярных музыкальных сервисах.

Живой концерт Виктора — это всегда феерия яркого звука и вдохновения. Его богатый музыкальный опыт позволяет ему представлять различные стили: неоклассику, фьюжн, кельтскую музыку, рок и даже джаз мануш. Все эти направления гармонично объединяются уникальным прочтением музыканта.

Не упустите возможность услышать живое исполнение и стать частью этого гитарного праздника! Приглашаем всех любителей хорошей музыки и гитары прийти на концерт Виктора Зинчука!

Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 3000 ₽

