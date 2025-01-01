Меню
Виктор Зинчук
Билеты от 2000₽
Киноафиша Виктор Зинчук

Виктор Зинчук

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт Виктора Зинчука в музыкальном клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» вас ждет долгожданное выступление заслуженного артиста России Виктора Зинчука. Программа обещает быть насыщенной: в ней прозвучат лучшие мировые произведения в яркой авторской интерпретации Маэстро, а также его собственные композиции.

Золотая Гитара России

Имя Виктора Зинчука уже не одно десятилетие известно зрителям. Его по праву называют Золотой Гитарой России и одним из самых быстрых гитаристов на планете. В 2002 году он попал в «Книгу рекордов Гиннеса», исполнив «Полет шмеля» Римского-Корсакова со скоростью 20 нот в секунду. Зинчук стал эталоном в обработках классической музыки на электрогитаре. Его выступления с успехом прошли в залах Франции, Италии, Голландии и Швейцарии.

Уникальная концертная программа

Концертная программа «Неоклассика и не только...» представляет собой живое музыкальное шоу, где шедевры классической музыки будут исполнены на различных гитарах, в совершенстве владеемых исполнителем. Зинчук исполнит лучшие произведения Баха, Моцарта, Россини, Бетховена, Огинского и Рахманинова, а также свою авторскую музыку. Без сомнения, с первых секунд эти произведения удивят и вдохновят зрителей.

Музыка и рассказы

Классика, неоклассика, фьюжн, джаз, кельтская музыка и рок — все это предстанет перед нами в уникальном прочтении Виктора Зинчука. Два отделения концерта слушаются на одном дыхании. В его музыке вы найдете искренность и мелодичность, силу и энергию. Все исполненные произведения сопровождаются интересными и порой забавными историями о композиторах и их творчестве, рассказанными Виктором. Такая подача сделает вечер незабываемым для всех любителей инструментальной музыки и чарующих звуков гитары.

Купить билет на концерт Виктор Зинчук

Февраль
1 февраля воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 2000 ₽

