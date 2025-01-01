Виктор Зинчук. Неоклассика

Меню
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой концерт Виктора Зинчука – «Неоклассика»

14 сентября 2025 года в Рок-баре Треугольник (Сочи, Кирова, 56) состоится Большой концерт Виктора Зинчука – «Неоклассика». Этот выдающийся гитарист, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие.

Музыкальная классика в новом исполнении

В программе концерта прозвучат лучшие произведения музыкальной классики трёх столетий в мастерском исполнении Золотой гитары России Виктора Зинчука. Его искусное переложение произведений будет понятно даже малоискушенному зрителю, при этом деликатно сохраняя замысел композиторов.

Неожиданные музыкальные находки

Помимо любимых слушателями композиций И.С. Баха, В.А. Моцарта и Дж. Россини, гости концерта смогут насладиться несколькими кельтскими произведениями. Маэстро также обещает приятные сюрпризы и несколько премьер. Хотя все секреты он не раскрывает, известно, что в программу будут включены новые авторские композиции.

Не только музыка, но и атмосфера

Живое общение с публикой и виртуозное свежее прочтение классики создадут незабываемую атмосферу. Искренность и обаяние Виктора Зинчука – это то, за что мы любим его концерты. Кроме того, мастерство барменов Рок-бара Треугольник, а также сет от нашего DJ и обслуживание официантами продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

В других городах

Сочи, 14 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 2000 ₽

Фотографии

