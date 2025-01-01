Виктор Зинчук. Неоклассика

14 сентября 2025 года в Рок-баре Треугольник (Сочи, Кирова, 56) состоится Большой концерт Виктора Зинчука – «Неоклассика». Этот выдающийся гитарист, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие.
В программе концерта прозвучат лучшие произведения музыкальной классики трёх столетий в мастерском исполнении Золотой гитары России Виктора Зинчука. Его искусное переложение произведений будет понятно даже малоискушенному зрителю, при этом деликатно сохраняя замысел композиторов.
Помимо любимых слушателями композиций И.С. Баха, В.А. Моцарта и Дж. Россини, гости концерта смогут насладиться несколькими кельтскими произведениями. Маэстро также обещает приятные сюрпризы и несколько премьер. Хотя все секреты он не раскрывает, известно, что в программу будут включены новые авторские композиции.
Живое общение с публикой и виртуозное свежее прочтение классики создадут незабываемую атмосферу. Искренность и обаяние Виктора Зинчука – это то, за что мы любим его концерты. Кроме того, мастерство барменов Рок-бара Треугольник, а также сет от нашего DJ и обслуживание официантами продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!