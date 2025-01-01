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Виктор Зинчук: Неоклассика и не только
Киноафиша Виктор Зинчук: Неоклассика и не только

Виктор Зинчук: Неоклассика и не только

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Виктора Зинчука в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист России, обладатель «Золотой Гитары России» Виктор Зинчук приглашает вас на уникальный концерт, в котором классика обретает новую жизнь. В программе прозвучат лучшие произведения, интерпретированные в авторском стиле маэстро.

Незабываемое музыкальное представление

Концерт обещает стать живым, незабываемым событием, где зрители смогут открыть для себя величие классической музыки в ярком исполнении. Виктор Зинчук виртуозно владеет различными гитарами, что придаёт каждому произведению уникальную окраску.

Шедевры классики в новом свете

В программе — шедевры таких композиторов, как Бетховен, Моцарт, Бах, Огинский, Глинка и Рахманинов. Зрители также смогут насладиться авторской музыкой, включая цикл «Времена года», вариации на славянскую тему и композицию «Прощание». Эти музыкальные произведения не оставят равнодушным никого!

Контраст и экспрессия

Мощь и экспрессия электрогитары гармонично сочетаются с лирической утонченностью акустических гитар. Каждый музыкальный номер начинается с увлекательных историй о композиторах и их творениях, которые живо и остроумно рассказывает сам Виктор. Это придаёт концерту дополнительную глубину и интерес.

Приглашение для любителей музыки

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерт Виктора Зинчука «Неоклассика и не только» — это шанс насладиться великолепной музыкой и уникальным исполнением. Приглашаем всех любителей хорошей музыки и гитары!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Виктор Зинчук: Неоклассика и не только

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