Уникальный концерт Виктора Третьякова

Заслуженный артист России и автор-исполнитель Виктор Третьяков — поистине уникальная личность в мире музыки. Его творчество охватывает удивительное разнообразие тем: от лирических и философских до социальных и юмористических. На концертах Третьякова зрители находят как смех, так и слёзы, а самое главное — возможность задуматься о смысле жизни: «Кто мы, откуда и для чего живём?»

Многогранный талант

Виктор Третьяков известен не только в России, но и за её пределами. Его репертуар включает резкие социальные песни, которые стали популярны в 90-х годах, такие как «Разговор с афганцем», «Сон» и «Депутат» — они звучали в знаковых программах «Взгляд» и «На службе Отечеству». Но не менее известен он и как лирик. Песни «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый вечер» и «Звёздочка» завоевали любовь слушателей, став настоящими хитами после Грушинского фестиваля и радио «Шансон».

Визитная карточка — песня «Тюбик»

Неоспоримая визитная карточка Третьякова — песня «Тюбик», которая звучит в популярных телепередачах, таких как «Смехопанорама» и «Шутка за шуткой». Эта и другие шуточные композиции ярко демонстрируют неординарный талант артиста. Их сочетание с более глубокими лирическими и социальными произведениями создает уникальный концертный опыт.

Диалог с зрителем

Концерт Виктора Третьякова — это не просто выступление, а живое взаимодействие с публикой. Артист сам приглашает зрителей к диалогу и с радостью отвечает на записки из зала. Нестандартный взгляд на привычные вещи и теплая душевная атмосфера делают каждый концерт незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального путешествия!