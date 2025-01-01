Концерт Виктора Третьякова в Академ-джаз-клубе

Заслуженный артист России и автор-исполнитель Виктор Третьяков — уникальный артист, способный удивить разнообразием тем своих песен. В его репертуаре можно найти лирические, философские, социальные, ироничные, военные, детские и, конечно же, шуточные композиции. На концерте Виктора Третьякова зрители смогут пережить целую гамму эмоций — от смеха до слёз, а также задуматься о вечных вопросах: «Кто мы? Откуда мы? Для чего живём?»

Многогранный Талант

Виктор Третьяков известен как автор резких социальных песен, которые звучали в популярных программах 90-х, таких как «Взгляд», «До 16 и старше» и «На службе Отечеству». Его известные произведения, такие как «Разговор с афганцем», «Сон», «Колокола» и «Депутат», запомнились многим. Однако не менее популярны и его лирические композиции: «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый вечер» и «Звёздочка» стали настоящими хитами после исполнения на Грушинском фестивале и радио «Шансон».

Визитная Карточка Артиста

Одной из самых известных песен Виктора Третьякова является «Тюбик», которая в последние годы стала его визитной карточкой. Эта композиция звучит в телепрограммах «Смехопанорама» и «Шутка за шуткой», а также на радио «Шансон». «Тюбик» и другие шуточные песни представляют собой яркую грань таланта артиста.

Концерт, Который Запомнится

Концерт Виктора Третьякова обещает стать незабываемым событием, где зрители смогут как погрустить, так и посмеяться от души. Нестандартный взгляд на обыденные вещи, его собственная философия и душевная теплота привлекут внимание любого слушателя. Артист всегда рад общению и с удовольствием отвечает на записки из зала, приглашая зрителей к диалогу.