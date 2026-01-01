Оповещения от Киноафиши
Виктор Сорокин. Атаман
Виктор Сорокин. Атаман

Виктор Сорокин. Атаман

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Виктора Сорокина в вашем городе

В программе — народные, казачьи и авторские песни, отражающие богатство музыкального наследия России.

Артист исполнит произведения, посвящённые красоте природы, семейным ценностям и героизму предков. Программа включает как известные хиты, так и редкие жемчужины народного творчества, а также современные музыкальные направления, что сделает концерт интересным для всех любителей традиционной музыки.

О мероприятии

Дорогие друзья! Встречайте долгожданный творческий вечер заслуженного артиста России Виктора Сорокина — «Атаман!» Этот уникальный концерт позволит вам погрузиться в атмосферу народной культуры и истории через призму творчества.

Программа концерта

Артист, известный своим глубоким проникновением в суть народных песенных традиций, исполнит произведения, наполненные любовью к Родине. Каждая песня — это искренние эмоции и дух народа, которые передают тепло и душевную энергию.

Программа включает как хорошо известные хиты, так и редкие жемчужины народного творчества, которые Виктор Сорокин исполняет с особым трепетом и мастерством. Интересный аспект концерта заключается в сочетании традиционных песен с современными музыкальными направлениями, что открывает новые грани восприятия народной культуры.

Концертная программа «Атаман!» станет настоящим праздником для всех любителей традиционной музыки и тех, кто хочет прикоснуться к истокам национальной культуры. Это событие, которое оставит яркие впечатления и зарядит энергией на долгое время.

Купить билет на концерт Виктор Сорокин. Атаман

Апрель
Июль
1 апреля среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 800 ₽
14 июля вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽

