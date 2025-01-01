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Виктор Салтыков
Билеты от 6500₽
Киноафиша Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Концерт в звезды эстрады 80-х баре Petter

Виктор Салтыков — российский певец, известный своим уникальным голосом и стилем исполнения. Он начал свою карьеру в 1980-х годах и стал одним из самых популярных артистов на российской эстраде. Его хиты, такие как «Плакала берёза», «Метель» и «Кольца», завоевали сердца поклонников по всей стране. Салтыков известен не только своими музыкальными успехами, но и своей харизмой на сцене, что делает его концерты незабываемыми.

Камерная атмосфера
Идеальная обстановка для концерта: уютная атмосфера бара, где каждый гость может насладиться музыкой в комфортных условиях.

Гастрономия и вино
Приятное оформление зала и лучшие вина, а также гастрономия от шеф-повара создадут незабываемое впечатление от вечера.

Не упустите шанс
Не упустите возможность прикоснуться к прекрасному! Билеты уже доступны для покупки на сайте бара Petter.

До встречи на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 6500 ₽
30 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 6500 ₽
30 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 6500 ₽

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