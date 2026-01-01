Оповещения от Киноафиши
Виктор Салтыков
Киноафиша Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Виктора Салтыкова: хиты, которые знают все

Виктор Салтыков, легенда поп-музыки, вернется на сцену с уникальным концертом, который подарит зрителям возможность насладиться живыми исполнениями его самых известных песен. С более чем 30-летним опытом на сцене, он стал настоящей иконой для поклонников разных возрастов.

Музыка, знакомая всем

На концерте прозвучат незабываемые хиты, такие как «Белая ночь», «Улетели листья», «Кони в яблоках», «Ностальгия», «Берега любви» и «Островок». Произведения Салтыкова отличаются легкостью восприятия и глубиной содержания, благодаря чему они остаются в сердцах слушателей на протяжении многих лет.

Почему стоит посетить концерт

Концерт Виктора Салтыкова — это отличная возможность не только услышать любимые песни, но и ощутить атмосферу настоящего музыкального праздника. Его стиль — это сочетание попа и рок-н-ролла, что привлечет как преданных фанатов, так и новых слушателей, ценящих качественную музыку.

Кому будет интересно

Это мероприятие особенно привлечет любителей поп-музыки и рок-н-ролла, а также всех, кто хочет познакомиться с живым исполнением классики отечественной музыки.

Не упустите возможность стать частью большого музыкального события и насладиться живым исполнением шедевров, которые знают и любят многие!

Салтыков В

В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1600 ₽

