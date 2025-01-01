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Виктор Салтыков
Киноафиша Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Виктор Салтыков: «История. Новое и лучшее» 

Приглашаем вас на незабываемое шоу с Виктором Салтыковым! В программе «История. Новое и лучшее» вас ждет фейерверк хитов и любимых песен, которые знакомы каждому жителю страны.

Зарядитесь энергией хитов

Вас ждут такие знаменитые композиции, как:

  • «Белая ночь»
  • «Кони в яблоках»
  • «Улетели листья»
  • «Островок»
  • «Спасибо за день»

Этот звездный концерт с полностью живым звуком — великолепная возможность отправиться в волнующее путешествие по миру любимой поп-музыки 1980–90-х годов.

О Викторе Салтыкове

Виктор Салтыков — советский и российский певец и музыкант, известный как сольный исполнитель и участник таких групп, как «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». В 2021 году он стал победителем проекта «Ты — суперстар!».

Продолжительность

Не упустите шанс насладиться концертом продолжительностью 2 часа. До встречи на выступлении!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 16 ноября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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