Виктор Салтыков: «История. Новое и лучшее»

Приглашаем вас на незабываемое шоу с Виктором Салтыковым! В программе «История. Новое и лучшее» вас ждет фейерверк хитов и любимых песен, которые знакомы каждому жителю страны.

Зарядитесь энергией хитов

Вас ждут такие знаменитые композиции, как:

«Белая ночь»

«Кони в яблоках»

«Улетели листья»

«Островок»

«Спасибо за день»

Этот звездный концерт с полностью живым звуком — великолепная возможность отправиться в волнующее путешествие по миру любимой поп-музыки 1980–90-х годов.

О Викторе Салтыкове

Виктор Салтыков — советский и российский певец и музыкант, известный как сольный исполнитель и участник таких групп, как «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». В 2021 году он стал победителем проекта «Ты — суперстар!».

Продолжительность

Не упустите шанс насладиться концертом продолжительностью 2 часа. До встречи на выступлении!