Виктор Плотнов & The Boneshakers

Виктор Плотнов и The Boneshakers: Концерт классического Рок-н-ролла в Москве

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный классическому рок-н-роллу, с участием талантливого Виктора Плотнова и его группы The Boneshakers.

О Викторе Плотнове

Виктор Плотнов — не только выдающийся музыкант, но и истинный поклонник истории поп-музыки. Он поет, играет на гитаре и фортепиано, а также активно делится своим увлечением с публикой. С 1992 года Виктор был президентом официального Русского фэн-клуба Элвиса Пресли, а сейчас является почетным членом клуба. Его репертуар включает в себя золотые хиты рок-н-ролла и блюза таких легенд, как Элвис Пресли, Билл Хейли и Литл Ричард.

Музыка и сотрудничество

Виктор часто выступает с различными джазовыми музыкантами, такими как Алексей Кузнецов (гитара) и Юрий Цурило (скрипка). Его концерты также сопровождаются выступлениями квартета «Джаз-аккорд» и рок-н-рольных коллективов «The Boneshakers», «RawCats 88» и многих других.

Театральная деятельность

Кроме музыкальной карьеры, Виктор Плотнов также является актёром театра Алексея Левинского, что добавляет уникальности его выступлениям на сцене.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классики рок-н-ролла и блюза в компании Виктора Плотнова и его талантливых коллег. Вечер, полный музыки и эмоций, гарантирован!