Виктор Николаев «Вихри вальса». Фортепианный новогодний концерт с фуршетом

Новый год с классической музыкой в КЦ «Дом Шрёдера»

Приглашаем вас на особенный фортепианный новогодний концерт в стенах КЦ «Дом Шрёдера». В этот вечер вы сможете насладиться произведениями таких выдающихся композиторов, как Шопен, Глинка и Штраус-сын. Звуки знаменитых вальсов создадут атмосферу уюта и романтики.

Уникальное сочетание музыки и кулинарии

Концерт пройдет под вдохновляющий видеоряд, который дополнит музыкальное сопровождение. В перерывах между произведениями гости смогут насладиться ароматным чаем с травами и изысканными десертами, такими как наполеон, тирамису и сникерс.

Для любителей классики

Это мероприятие идеально подойдет для всех, кто ценит классическую музыку и ищет новые способы отметить праздник. Уникальная атмосфера старинного особняка Шрёдера сделает ваш вечер незабываемым.

Не упустите возможность отпраздновать Новый год с музыкой, которая трогает душу!