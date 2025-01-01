Виктор Николаев «Вихри вальса». Фортепианный новогодний концерт с фуршетом

Приглашаем вас на особенный фортепианный новогодний концерт в стенах КЦ «Дом Шрёдера». В этот вечер вы сможете насладиться произведениями таких выдающихся композиторов, как Шопен, Глинка и Штраус-сын. Звуки знаменитых вальсов создадут атмосферу уюта и романтики.
Концерт пройдет под вдохновляющий видеоряд, который дополнит музыкальное сопровождение. В перерывах между произведениями гости смогут насладиться ароматным чаем с травами и изысканными десертами, такими как наполеон, тирамису и сникерс.
Это мероприятие идеально подойдет для всех, кто ценит классическую музыку и ищет новые способы отметить праздник. Уникальная атмосфера старинного особняка Шрёдера сделает ваш вечер незабываемым.
Не упустите возможность отпраздновать Новый год с музыкой, которая трогает душу!