Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виктор Николаев «Вихри вальса». Фортепианный новогодний концерт с фуршетом
Киноафиша Виктор Николаев «Вихри вальса». Фортепианный новогодний концерт с фуршетом

Виктор Николаев «Вихри вальса». Фортепианный новогодний концерт с фуршетом

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый год с классической музыкой в КЦ «Дом Шрёдера»

Приглашаем вас на особенный фортепианный новогодний концерт в стенах КЦ «Дом Шрёдера». В этот вечер вы сможете насладиться произведениями таких выдающихся композиторов, как Шопен, Глинка и Штраус-сын. Звуки знаменитых вальсов создадут атмосферу уюта и романтики.

Уникальное сочетание музыки и кулинарии

Концерт пройдет под вдохновляющий видеоряд, который дополнит музыкальное сопровождение. В перерывах между произведениями гости смогут насладиться ароматным чаем с травами и изысканными десертами, такими как наполеон, тирамису и сникерс.

Для любителей классики

Это мероприятие идеально подойдет для всех, кто ценит классическую музыку и ищет новые способы отметить праздник. Уникальная атмосфера старинного особняка Шрёдера сделает ваш вечер незабываемым.

Не упустите возможность отпраздновать Новый год с музыкой, которая трогает душу!

Купить билет на концерт Виктор Николаев «Вихри вальса». Фортепианный новогодний концерт с фуршетом

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
15:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 2100 ₽

В ближайшие дни

Праздничная программа «От Вивальди до новогодних песен»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Праздничная программа «От Вивальди до новогодних песен»
31 декабря в 17:00 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского
от 2000 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
20 декабря в 18:50 Поправка
от 800 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
28 декабря в 19:00 Sumbur
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше