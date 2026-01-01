Виктор Королёв

День шансона с Виктором Королёвым

Приглашаем вас на уникальный концерт Виктора Королёва, в рамках которого прозвучат хиты разных лет, такие как «Букет из белых роз» и «За твою красивую улыбку». Это событие станет настоящим праздником для поклонников шансона и любителей живой музыки.

Затанцуйте под звуки шлягеров

Концерт, организованный Виктором Королёвым, известным исполнителем шансона и многократным лауреатом премии «Шансон года», погрузит зрителей в атмосферу лирики и наслаждения. Его невероятная энергия на сцене не оставит равнодушным никого в зале!

Хиты и новинки

В программе прозвучат не только любимые песни такого артиста, как «Пьяная вишня», «Украденная ночь», «Я не стану ждать тебя на берегу», но и абсолютно новые композиции. Настоящий музыкальный вечер, который подарит радость и позитив всем присутствующим!