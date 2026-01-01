Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виктор Королёв
Киноафиша Виктор Королёв

Виктор Королёв

0+
Возраст 0+

О концерте

День шансона с Виктором Королёвым

Приглашаем вас на уникальный концерт Виктора Королёва, в рамках которого прозвучат хиты разных лет, такие как «Букет из белых роз» и «За твою красивую улыбку». Это событие станет настоящим праздником для поклонников шансона и любителей живой музыки.

Затанцуйте под звуки шлягеров

Концерт, организованный Виктором Королёвым, известным исполнителем шансона и многократным лауреатом премии «Шансон года», погрузит зрителей в атмосферу лирики и наслаждения. Его невероятная энергия на сцене не оставит равнодушным никого в зале!

Хиты и новинки

В программе прозвучат не только любимые песни такого артиста, как «Пьяная вишня», «Украденная ночь», «Я не стану ждать тебя на берегу», но и абсолютно новые композиции. Настоящий музыкальный вечер, который подарит радость и позитив всем присутствующим!

Исполнители
Королёв В

Купить билет на концерт Виктор Королёв

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
11 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2200 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах
24 марта в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
7 комиков
18+
Юмор
7 комиков
21 марта в 17:00 Standup Bar Krasnodar
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше