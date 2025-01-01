Меню
Виктор Комаров. Стендап-концерт
Киноафиша Виктор Комаров. Стендап-концерт

Виктор Комаров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Виктор Комаров: стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на стендап-концерт Виктора Комарова, который состоится в уютном пространстве Stage Standup Club. Комаров - один из самых ярких комиков современности, известный своим уникальным стилем и глубоким пониманием человеческой натуры. Его выступления всегда полны энергии, самоиронии и искренней любви к зрителям.

Что ожидать от вечера?

В программе концерта — новые шутки, остроумные наблюдения о жизни и, конечно, взаимодействие с публикой. Виктор мастерски подмечает детали, что делает его выступления особенно привлекательными. Каждый зритель сможет найти отражение своих переживаний в его заготовках.

Не упустите шанс насладиться этим уникальным событием! Билеты уже в продаже. Ждем вас в Stage Standup Club для вечернего дозагрузки смехом и хорошим настроением!

Купить билет на концерт Виктор Комаров. Стендап-концерт

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 2500 ₽

Фотографии

Виктор Комаров. Стендап-концерт

