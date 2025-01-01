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Билеты
Виктор Комаров. Сольный стендап концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Виктор Комаров. Сольный стендап концерт

Виктор Комаров. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Виктор Комаров: Сольный стендап концерт в Still Standup Moscow

В этот вечер в стендап-клубе Still Standup Moscow пройдет сольный концерт известного комика Виктора Комарова. Зрителей ожидает уникальное шоу, наполненное остроумными шутками и живыми наблюдениями о повседневной жизни.

О комике

Виктор Комаров — один из ярких представителей современной комедии в России. Его стиль выделяется искренностью и умением легко взаимодействовать с аудиторией. Он стал известен благодаря своим выступлениям на различных фестивалях и в популярных телепередачах, таких как «Comedy Club» и «Stand Up».

Что ожидать от концерта?

На концерте Виктор представит новый материал, который касается актуальных тем, знакомых каждому зрителю. Это будет вечер, наполненный не только смехом, но и размышлениями о жизни, отношениях и современных реалиях.

Билеты

Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3000 рублей. Приобрести их можно на сайте клуба или в кассе.

Приходите на концерт Виктора Комарова и зарядитесь положительными эмоциями и хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1000 ₽

Фотографии

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