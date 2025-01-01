Виктор Комаров. Проверочный концерт

Проверочный концерт Виктора Комарова

Виктор Комаров — стендап-комик, импровизатор и резидент шоу «StandUp на ТНТ» — приглашает вас на уникальный опыт живого выступления. Его концерты не только развлекают, но и создают атмосферу, способствующую общению и позитивному настроению.

Место проведения

Событие пройдет в «Большевик Лофт». Здесь вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также предусмотрена бесплатная парковка для гостей.

Подготовка к шоу

Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить заранее. Этот час станет отличной возможностью насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Информация для зрителей

Сбор гостей начнется за час до старта программы. Обратите внимание, что возрастное ограничение для посещения мероприятия — 18+. На входе необходимо будет предъявить паспорт.