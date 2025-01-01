Меню
Виктор Комаров. Проверочный концерт
Билеты от 1500₽
Виктор Комаров. Проверочный концерт

Виктор Комаров. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Виктор Комаров в Stand Up Патрики

С осени 2012 года Виктор Комаров стал постоянным участником шоу «StandUp» на ТНТ, где с самого начала проекта покоряет зрителей своим остроумием и неподражаемым стилем. Эта программа стала настоящим событием на российском телевидении, а Комаров — одним из ярчайших её представителей.

Удобное размещение для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить вас в порядке очереди. Ваше удобство — приоритет!

Советы для компаний

Если вы планируете посетить шоу с друзьями, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это позволит вам уместиться за одним столом. Если же ваша компания покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Мы сделаем всё возможное, чтобы вас объединили и посадили рядом.

16 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
19:30 от 1500 ₽

