Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Виктор Комаров - сольный концерт
Билеты от 1900₽
Киноафиша Виктор Комаров - сольный концерт

Виктор Комаров - сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О концерте

Стендап-комедия с Виктором Комаровым в «Большевик Лофт»

В «Большевик Лофт» пройдет сольный концерт стендап-комика и импровизатора Виктора Комарова, резидента шоу «StandUp на ТНТ». Это событие станет настоящим праздником юмора для всех любителей стендапа и импровизации.

Кулинарное удовольствие и атмосфера

Гостей ждёт разнообразное меню, в котором представлены как европейские, так и русские блюда с авторской подачей. Рекомендуем приходить за час до начала программы, чтобы насладиться атмосферой и пообщаться с друзьями. Это время идеально подходит для того, чтобы зарядиться положительными эмоциями перед началом шоу.

Удобства для гостей

В «Большевик Лофт» предусмотрена бесплатная парковка. Обратите внимание, чтобы избежать задержек с заказами на кухню, лучше приходить к сбору гостей.

Важная информация

Возрастное ограничение — 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для входа.

Купить билет на концерт Виктор Комаров - сольный концерт

Помощь с билетами
Апрель
24 апреля пятница
19:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
28 марта в 20:00 Sq Bar Wine & Grill
от 1100 ₽
Бах при свечах
6+
Классическая музыка
Бах при свечах
21 марта в 19:00 Концертный зал Геологического музея им. Вернадского
от 1900 ₽
Evanescence при свечах / Акустика
16+
Рок Акустика Кавер
Evanescence при свечах / Акустика
31 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше