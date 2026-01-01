Виктор Комаров - сольный концерт

Стендап-комедия с Виктором Комаровым в «Большевик Лофт»

В «Большевик Лофт» пройдет сольный концерт стендап-комика и импровизатора Виктора Комарова, резидента шоу «StandUp на ТНТ». Это событие станет настоящим праздником юмора для всех любителей стендапа и импровизации.

Кулинарное удовольствие и атмосфера

Гостей ждёт разнообразное меню, в котором представлены как европейские, так и русские блюда с авторской подачей. Рекомендуем приходить за час до начала программы, чтобы насладиться атмосферой и пообщаться с друзьями. Это время идеально подходит для того, чтобы зарядиться положительными эмоциями перед началом шоу.

Удобства для гостей

В «Большевик Лофт» предусмотрена бесплатная парковка. Обратите внимание, чтобы избежать задержек с заказами на кухню, лучше приходить к сбору гостей.

Важная информация

Возрастное ограничение — 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для входа.