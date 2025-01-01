Виктор Добронравов и LRK Trio

Вечная джазовая классика и любимые советские песни

Скоро в клубе Игоря Бутмана пройдет уникальный концерт, который объединит известные джазовые композиции и незабываемые мелодии советских лет. У вас есть возможность насладиться потрясающим выступлением Виктора Добронравова и LRK Trio.

Виктор Добронравов

Виктор Добронравов — известный российский певец и музыкант, обладающий уникальным тембром голоса. Он способен интерпретировать даже самые известные песни так, что они звучат свежо и актуально. Его выступления всегда полны эмоций и глубокого чувства, что привлекает зрителей всех возрастов.

LRK Trio

Сопровождать Добронравова будет талантливый LRK Trio, который прокладывает новые музыкальные пути в джазе. Их мастерство исполнения и музыкальная взаимосвязь создают незабываемую атмосферу, которая обязательно понравится всем ценителям искусства.

Что вас ждет

На концерте вы услышите как вечные джазовые хиты, так и любимые песни из советского репертуара. Это возможность не только насладиться качественной музыкой, но и вспомнить добрые старые времена, когда эти мелодии звучали из каждого радиоприемника.

Убедитесь, что не пропустите этот уникальный вечер! Концерт обещает стать ярким музыкальным событием, которое запомнится надолго.