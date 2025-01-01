Меню
Виктор Добронравов и LRK Trio
Билеты от 3000₽
Виктор Добронравов и LRK Trio

Виктор Добронравов и LRK Trio

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Вечная джазовая классика и любимые советские песни

Скоро в клубе Игоря Бутмана пройдет уникальный концерт, который объединит известные джазовые композиции и незабываемые мелодии советских лет. У вас есть возможность насладиться потрясающим выступлением Виктора Добронравова и LRK Trio.

Виктор Добронравов

Виктор Добронравов — известный российский певец и музыкант, обладающий уникальным тембром голоса. Он способен интерпретировать даже самые известные песни так, что они звучат свежо и актуально. Его выступления всегда полны эмоций и глубокого чувства, что привлекает зрителей всех возрастов.

LRK Trio

Сопровождать Добронравова будет талантливый LRK Trio, который прокладывает новые музыкальные пути в джазе. Их мастерство исполнения и музыкальная взаимосвязь создают незабываемую атмосферу, которая обязательно понравится всем ценителям искусства.

Что вас ждет

На концерте вы услышите как вечные джазовые хиты, так и любимые песни из советского репертуара. Это возможность не только насладиться качественной музыкой, но и вспомнить добрые старые времена, когда эти мелодии звучали из каждого радиоприемника.

Убедитесь, что не пропустите этот уникальный вечер! Концерт обещает стать ярким музыкальным событием, которое запомнится надолго.

Купить билет на концерт Виктор Добронравов и LRK Trio

Декабрь
27 декабря суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽

