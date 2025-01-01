Меню
Виктор Добронравов и LRK Trio
6+
О концерте

Вечная джазовая классика и советские хиты в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный джазу и советской музыке в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это уникальное событие объединит яркие музыкальные традиции и будет представлено в исполнении известного артиста Виктора Добронравова и талантливого LRK Trio.

О программе вечера

В программе звучат как мировые джазовые хиты, так и любимые мелодии из советского репертуара. Зрители смогут насладиться уникальным музыкальным путешествием, в котором пересекаются разные эпохи и стили. Вечер обещает быть насыщенным и эмоциональным, поднимая настроение и создавая теплую атмосферу.

Интересные факты

  • Виктор Добронравов — не только талантливый певец, но и актер, который заслужил любовь публики своими яркими ролями в театре и кино.
  • LRK Trio — это группа, известная своим мастерством исполнения джазовой музыки, дающая жизнь классике в новом звучании.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться незабываемым вечером в компании любимых мелодий!

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 3500 ₽

