Виктор Добронравов и LRK Trio

Вечная джазовая классика и советские хиты в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный джазу и советской музыке в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это уникальное событие объединит яркие музыкальные традиции и будет представлено в исполнении известного артиста Виктора Добронравова и талантливого LRK Trio.

О программе вечера

В программе звучат как мировые джазовые хиты, так и любимые мелодии из советского репертуара. Зрители смогут насладиться уникальным музыкальным путешествием, в котором пересекаются разные эпохи и стили. Вечер обещает быть насыщенным и эмоциональным, поднимая настроение и создавая теплую атмосферу.

Интересные факты

Виктор Добронравов — не только талантливый певец, но и актер, который заслужил любовь публики своими яркими ролями в театре и кино.

LRK Trio — это группа, известная своим мастерством исполнения джазовой музыки, дающая жизнь классике в новом звучании.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться незабываемым вечером в компании любимых мелодий!