Виктор Цой. Вечер памяти
Киноафиша Виктор Цой. Вечер памяти

Виктор Цой. Вечер памяти

Продолжительность 3 часа

О концерте

Вечер, посвященный Виктору Цою!

Приглашаем всех истинных поклонников музыки Виктора Цоя на незабываемый вечер, который наполнит ваши сердца ностальгией и энергией!

Приготовьтесь к лучшей программе от зажигательного бэнда, готового заставить вас петь во все горло. Пенный партнер утолит вашу жажду, а разгоряченные связки будут рады поддержке, ведь в этот вечер мы будем петь вместе, как это было в лучшие времена!

Энергия и эмоции

Энергия на сцене просто зашкаливает, когда Киноманы собираются всем составом! Это не просто концерт — это настоящая культовая встреча, где каждый сможет вспомнить любимые хиты и поделиться эмоциями с единомышленниками.

Не упустите шанс!

Билеты разлетаются на этот концерт с невероятной скоростью! Не упустите шанс занять свое место за столиком в нашем уютном зале с отличным звуком и атмосферой, которая перенесет вас в золотую эпоху рок-музыки.

Ждем вас в Творческом пространстве Неквартира по адресу: ул. Текстильная 14 (район ул. Ауэзова - Кабанбай Батыра).

Готовьтесь к незабываемым моментам!

Готовьтесь к первоклассному выступлению и незабываемым моментам! Мы обязательно будем подпевать всем залом, как это и бывает у нас!

Купить билет на концерт Виктор Цой. Вечер памяти

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Творческое пространство «Неквартира» г. Алматы, ул. Текстильная 14
от 10000 ₽

