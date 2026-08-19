Выставка Виктора Борисова-Мусатова в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку, посвященную одному из самых ярких художников рубежа XIX–XX веков – Виктору Борисову-Мусатову. Экспозиция проходит на Кадашёвской набережной, 12, 3 этаж.

Творческий путь и стиль художника

Жизнь и творчество Борисова-Мусатова полны постоянного движения и самосовершенствования. Он ассоциируется с эпохой Серебряного века и символизмом, хотя его искусство также привлекало внимание представителей художественного авангарда. На выставке можно будет познакомиться с уникальными методами работы художника, который интегрировал фотографию в свои живописные произведения.

Особенности экспозиции

Одной из центральных тем выставки станет соотношение фотоэтюдов и фото-эскизов с живописью Борисова-Мусатова. Особый раздел будет посвящен эскизам монументальных росписей, отражающим его поиски в области синтеза искусств и выхода за рамки традиционного искусства в пространство реальной жизни.

Произведения на выставке

В экспозиции представлено более 140 произведений художника из двадцати музеев и частных коллекций. Среди известных шедевров – «Автопортрет с сестрой» (1898, ГРМ), «Гобелен» (ГТГ, 1901), «Изумрудное ожерелье» (ГТГ, 1903–1904), «Портрет дамы» (ГТГ, 1902) и «Осень» (1905).