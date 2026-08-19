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Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа
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Киноафиша Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа

Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа

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О выставке

Выставка Виктора Борисова-Мусатова в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку, посвященную одному из самых ярких художников рубежа XIX–XX веков – Виктору Борисову-Мусатову. Экспозиция проходит на Кадашёвской набережной, 12, 3 этаж.

Творческий путь и стиль художника

Жизнь и творчество Борисова-Мусатова полны постоянного движения и самосовершенствования. Он ассоциируется с эпохой Серебряного века и символизмом, хотя его искусство также привлекало внимание представителей художественного авангарда. На выставке можно будет познакомиться с уникальными методами работы художника, который интегрировал фотографию в свои живописные произведения.

Особенности экспозиции

Одной из центральных тем выставки станет соотношение фотоэтюдов и фото-эскизов с живописью Борисова-Мусатова. Особый раздел будет посвящен эскизам монументальных росписей, отражающим его поиски в области синтеза искусств и выхода за рамки традиционного искусства в пространство реальной жизни.

Произведения на выставке

В экспозиции представлено более 140 произведений художника из двадцати музеев и частных коллекций. Среди известных шедевров – «Автопортрет с сестрой» (1898, ГРМ), «Гобелен» (ГТГ, 1901), «Изумрудное ожерелье» (ГТГ, 1903–1904), «Портрет дамы» (ГТГ, 1902) и «Осень» (1905).

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
19 августа среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
20 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
21 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
22 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
23 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
24 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
25 августа вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
26 августа среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
27 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
28 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
29 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
30 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
31 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
1 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
2 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
3 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
4 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
5 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
6 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
7 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
8 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
9 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
11 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
12 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
13 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
14 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
15 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
16 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
17 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
18 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
19 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
20 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
21 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
22 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
23 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
24 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
25 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
26 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
27 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
28 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
29 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
30 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
1 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
2 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
3 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
4 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
5 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
6 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
7 октября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
8 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
9 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
11 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
12 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
13 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
14 октября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
15 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
16 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
17 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
18 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
19 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
20 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
21 октября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
22 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
23 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
24 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
25 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
26 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
27 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
28 октября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
29 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
30 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
31 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
1 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
2 ноября понедельник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
3 ноября вторник
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
4 ноября среда
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
5 ноября четверг
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
6 ноября пятница
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
7 ноября суббота
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
8 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12

Фотографии

Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа

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