Вика Складчикова и Ваня Усович. Проверочный концерт

Стендап концерт Вани Усовича и Вики Складчиковой в Still Standup Moscow

В клубе Still Standup Moscow состоится уникальное событие — проверка нового материала от известных комиков Вани Усовича и Вики Складчиковой. Это отличная возможность увидеть, как зарождаются новые шутки и выступления, а также стать частью творческого процесса.

Что ждать?

Ваня Усович и Вика Складчикова — талантливые комики, которые уже зарекомендовали себя на российской сцене. Их стиль сочетает в себе остроумие и искренность, что делает каждое выступление уникальным. На этом вечере зрители смогут стать первыми, кто оценит их новые шутки, а также поучаствует в обсуждении их творчества.

Почему стоит посетить?

Проверка нового материала — это не только возможность увидеть комиков в непринужденной обстановке, но и шанс помочь им в доработке их шуток. Зрители могут стать критиками и получить удовольствие от живого общения. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного процесса!

Приходите и поддержите наших комиков в их творческих начинаниях!