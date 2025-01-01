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Вика Складчикова и Ваня Усович. Проверочный концерт
Билеты от 1990₽
Киноафиша Вика Складчикова и Ваня Усович. Проверочный концерт

Вика Складчикова и Ваня Усович. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1990₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт Вани Усовича и Вики Складчиковой в Still Standup Moscow

В клубе Still Standup Moscow состоится уникальное событие — проверка нового материала от известных комиков Вани Усовича и Вики Складчиковой. Это отличная возможность увидеть, как зарождаются новые шутки и выступления, а также стать частью творческого процесса.

Что ждать?

Ваня Усович и Вика Складчикова — талантливые комики, которые уже зарекомендовали себя на российской сцене. Их стиль сочетает в себе остроумие и искренность, что делает каждое выступление уникальным. На этом вечере зрители смогут стать первыми, кто оценит их новые шутки, а также поучаствует в обсуждении их творчества.

Почему стоит посетить?

Проверка нового материала — это не только возможность увидеть комиков в непринужденной обстановке, но и шанс помочь им в доработке их шуток. Зрители могут стать критиками и получить удовольствие от живого общения. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного процесса!

Приходите и поддержите наших комиков в их творческих начинаниях!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 1990 ₽

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