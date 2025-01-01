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Вика Складчикова и Егор Свирский
Киноафиша Вика Складчикова и Егор Свирский

Вика Складчикова и Егор Свирский

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверочный концерт Вики Складчиковой и Егора Свирского в стендап-клубе Екатеринбурга

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт талантливых комиков Вики Складчиковой и Егора Свирского. Это будет незабываемый вечер, наполненный смехом и остроумными шутками!

Когда и где?

Концерт пройдет в первом стендап-клубе Екатеринбурга. Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу, что дает возможность зрителям заранее занять свои места и насладиться атмосферой.

Рекомендации для зрителей

Мы настоятельно рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть заказать напитки и закуски. Обратите внимание: после начала шоу бар прекращает свою работу, поэтому лучше не оставлять это на последний момент.

Система рассадки

Рассадка зрителей осуществляется строго в соответствии с выбранными местами на схеме. Убедитесь, что вы ознакомились с расположением перед приходом, чтобы избежать лишних вопросов и задержек.

Почему стоит посетить этот концерт?

Вика Складчикова и Егор Свирский — яркие представители современного стендапа. Каждый из них обладает уникальным стилем и способностью создавать незабываемую атмосферу на сцене. Не упустите возможность увидеть их в действии!

Не пропустите этот вечер, полный юмора и хорошего настроения. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
22:00 от 1200 ₽

Фотографии

Вика Складчикова и Егор Свирский

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