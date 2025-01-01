Проверочный концерт Вики Складчиковой и Егора Свирского в стендап-клубе Екатеринбурга

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт талантливых комиков Вики Складчиковой и Егора Свирского. Это будет незабываемый вечер, наполненный смехом и остроумными шутками!

Когда и где?

Концерт пройдет в первом стендап-клубе Екатеринбурга. Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу, что дает возможность зрителям заранее занять свои места и насладиться атмосферой.

Рекомендации для зрителей

Мы настоятельно рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть заказать напитки и закуски. Обратите внимание: после начала шоу бар прекращает свою работу, поэтому лучше не оставлять это на последний момент.

Система рассадки

Рассадка зрителей осуществляется строго в соответствии с выбранными местами на схеме. Убедитесь, что вы ознакомились с расположением перед приходом, чтобы избежать лишних вопросов и задержек.

Почему стоит посетить этот концерт?

Вика Складчикова и Егор Свирский — яркие представители современного стендапа. Каждый из них обладает уникальным стилем и способностью создавать незабываемую атмосферу на сцене. Не упустите возможность увидеть их в действии!

Не пропустите этот вечер, полный юмора и хорошего настроения. Ждем вас на концерте!