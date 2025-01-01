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Вика Караева. Проверочный стендап-концерт
Киноафиша Вика Караева. Проверочный стендап-концерт

Вика Караева. Проверочный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольная проверка материала Вики Караевой в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное выступление Вики Караевой — талантливой комедиантки и актрисы, которая представит свой новый сольный проект в формате стендапа. Мероприятие пройдет в уютном Stage Standup Club и обещает стать настоящим праздником юмора и искренности.

О спектакле

Вики Караева известна своим неповторимым стилем и умением находить смешное в повседневной жизни. Ее выступления наполнены яркими историями, ироничными наблюдениями и откровенными размышлениями, которые заставят вас улыбнуться и задуматься. В этой программе актрисе удалось соединить юмор и личные переживания, что делает ее выступление по-настоящему уникальным.

Интересные факты

  • Вики Караева — финалистка нескольких популярных юмористических шоу.
  • Она активно участвует в благотворительных проектах и использует свою популярность для помощи нуждающимся.
  • Караева также известна своими ролями в театре и кино, что делает ее выступление еще более многогранным.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассах. Не упустите шанс увидеть Вику Караеву вживую и зарядиться положительными эмоциями на целый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 400 ₽

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