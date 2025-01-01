Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
VIII Crypto Summit 2026
Билеты от 6500₽
Киноафиша VIII Crypto Summit 2026

VIII Crypto Summit 2026

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Готовьтесь к VIII Crypto Summit 2026 в Москве

VIII Crypto Summit 2026 пройдет в Москве в МТС Live Холл. Это мероприятие обещает стать знаковым событием в мире криптовалют и блокчейн технологий.

Что ожидать на саммите

Участники смогут погрузиться в мир высоких технологий и узнать о последних трендах в криптоиндустрии. Спикеры представят свои проекты, обсудят актуальные проблемы и возможности, которые предоставляет цифровая экономика.

Зачем стоит посетить

Для зрителей это уникальная возможность встречи с экспертами, обсуждения идей и обмена опытом с профессионалами отрасли. Вы сможете задать вопросы и получить ценную информацию от ведущих личностей в сфере блокчейна и криптовалют.

Не пропустите

VIII Crypto Summit 2026 – это не просто выставка, а платформа для общения и налаживания бизнес-контактов. Присоединяйтесь к нам и станьте частью увлекательного мира цифровых технологий!

Купить билет на выставка VIII Crypto Summit 2026

Помощь с билетами
Март
25 марта среда
09:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 6500 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
12 ноября в 14:00 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
16 ноября в 15:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
14 декабря в 18:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше