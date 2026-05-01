Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт
Киноафиша Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт

Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Фортепианный концерт в старинном особняке Шрёдера

Приглашаем вас на уникальный фортепианный концерт в самом сердце Петербурга, в старинном особняке Шрёдера. Здесь классические шедевры переплетаются с аутентичной атмосферой города, где каждое произведение звучит как дань уважения искусству.

Исполнитель концерта, Виктор Николаев, является обладателем уникального тонкого вкуса и виртуозной техники. Лауреат и победитель международных конкурсов, он получил титул «Новые имена России». Его игра позволит вам насладиться пленительным миром звуков.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

  • Ф. Шопен - «Большой блестящий вальс» ми-бемоль мажор
  • Ф. Шопен - «Вальс» до-диез минор
  • Ф. Шопен - вальс «Минутка» ре-бемоль мажор
  • А. С. Грибоедов - «2 вальса»
  • М. И. Глинка - «Вальс-фантазия» (обработка В. Грязнова)
  • И. Штраус-сын - Вальс «Сокровище» из оперетты «Цыганский барон» (обработка Э. Донаньи)
  • И. Штраус-сын - Вальс «На прекрасном голубом Дунае» (обработка А. Шульц-Эвлера)
  • Д. Д. Шостакович - «2 вальса» из сюиты «Танцы кукол» и «Вальс-шутка»
  • П. И. Чайковский - «3 вальса» из ор. 51: «Салонный вальс», «Ната-вальс», «Сентиментальный вальс»
  • П. И. Чайковский - «2 вальса» из балета «Щелкунчик»: «Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов»

Концерт состоит из двух отделений с одним антрактом. Продюсер - Анастасия Козельская.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и удивительными музыкальными моментами вечера!

Купить билет на концерт Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

Фотографии

Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт

В ближайшие дни

Trubetskoy
16+
Рок

Trubetskoy

3 октября в 19:00 Douglas
от 2000 ₽
Ко Дню русского языка – Пушкинскому дню России
6+
Классическая музыка

Ко Дню русского языка – Пушкинскому дню России

6 июня в 19:00 Дом Кочневой
от 700 ₽
Михаил Шуфутинский
16+
Эстрада Шансон

Михаил Шуфутинский

16 октября в 19:00 КСК «Арена»
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше