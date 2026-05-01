Вихри вальса Белых ночей. Виктор Николаев, фортепианный концерт

Фортепианный концерт в старинном особняке Шрёдера

Приглашаем вас на уникальный фортепианный концерт в самом сердце Петербурга, в старинном особняке Шрёдера. Здесь классические шедевры переплетаются с аутентичной атмосферой города, где каждое произведение звучит как дань уважения искусству.

Исполнитель концерта, Виктор Николаев, является обладателем уникального тонкого вкуса и виртуозной техники. Лауреат и победитель международных конкурсов, он получил титул «Новые имена России». Его игра позволит вам насладиться пленительным миром звуков.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

Ф. Шопен - «Большой блестящий вальс» ми-бемоль мажор

Ф. Шопен - «Вальс» до-диез минор

Ф. Шопен - вальс «Минутка» ре-бемоль мажор

А. С. Грибоедов - «2 вальса»

М. И. Глинка - «Вальс-фантазия» (обработка В. Грязнова)

И. Штраус-сын - Вальс «Сокровище» из оперетты «Цыганский барон» (обработка Э. Донаньи)

И. Штраус-сын - Вальс «На прекрасном голубом Дунае» (обработка А. Шульц-Эвлера)

Д. Д. Шостакович - «2 вальса» из сюиты «Танцы кукол» и «Вальс-шутка»

П. И. Чайковский - «3 вальса» из ор. 51: «Салонный вальс», «Ната-вальс», «Сентиментальный вальс»

П. И. Чайковский - «2 вальса» из балета «Щелкунчик»: «Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов»

Концерт состоит из двух отделений с одним антрактом. Продюсер - Анастасия Козельская.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и удивительными музыкальными моментами вечера!