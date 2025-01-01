Меню
Видимая сторона жизни
Киноафиша Видимая сторона жизни

Спектакль Видимая сторона жизни

Неуютный монолог поэта в театральном буфете
Постановка
Шум 18+
Продолжительность 50 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир Елены Шварц

Спектакль, основанный на прозе и поэзии Елены Шварц, приглашает зрителей в мир, где реальность переплетается с фантасмагориями. Через эмоциональный диалог поэта, который стремится достучаться до нас, забывших о значении поэзии, мы погружаемся в глубокие размышления о жизни и искусстве.

Создание спектакля

Работа над спектаклем началась четыре года назад, когда режиссеры Яна Савицкая и Борис Павлович решили создать уникальную интерпретацию творчества Елены Шварц. В ноябре 2010 года в кировском «Театре на Спасской» была представлена первая редакция «Видимой стороны жизни». С тех пор спектакль прошел значительную эволюцию и стал важным событием в театральной жизни.

Значение для театра

Появление текстов Елены Шварц  — это не просто художественное событие, а важная символическая акция. За кулисами театра, где трудился ее отец, легендарный завлит Дина Морисовна Шварц, прошло детство поэта. Здесь также шла пьеса «Дон Карлос» в ее переводе, что подчеркивает глубокую связь Елены Шварц с этим театром.

Интересные факты о Елене Шварц

Елена Шварц — одна из самых ярких фигур русской поэзии XX века. Ее творчество отличается уникальным стилем, который сочетает элементы сюрреализма и символизма. Шварц была не только поэтом, но и переводчиком, ее работы переводились на множество языков.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который обещает стать настоящим театральным событием и погрузить вас в уникальную атмосферу поэзии Елены Шварц!

Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Яна Савицкая

Фотографии

Видимая сторона жизни Видимая сторона жизни Видимая сторона жизни Видимая сторона жизни

