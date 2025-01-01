Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки
Киноафиша Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки

Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодняя классика и популярные саундтреки в Шведской церкви

Команда IMAYC приглашает вас на серию новогодних концертов при свечах в уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — Шведской церкви Святой Екатерины. Это здание, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположено в живописном районе на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь звучит удивительная акустика и царит особая атмосфера, которая делает любое мероприятие незабываемым.

Музыкальная программа

В этот праздничный вечер вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, от строгих мелодий Баха до завораживающих звуков из мира Гарри Поттера. Под управлением виртуоза Павла Чижика, исполняющего на вибрафоне и ударных инструментах, вы услышите знакомые композиции в новом звучании. В программе концерта — шедевры таких композиторов, как:

  • Фридерик Шопен — Вальс ля минор
  • Жюль Массне — Размышление
  • Франц Шуберт — Аве Мария
  • Иоганн Себастьян Бах — Ария ре мажор, Бурре из партиты си минор, Анданте из сонаты ля минор
  • Петр Чайковский — Танец феи драже, Сладкая греза
  • Виктор Гришин — Маленький принц
  • Йован Живкович — Финская девушка
  • Дюк Эллингтон — In a sentimental mood
  • Боб Тиэл — What a wonderful world
  • Джон Уильямс — Саундтрек из к/ф Гарри Поттер
  • Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом из к/ф Ирония судьбы
  • Jingle Bells, White Christmas

О концерте

Концерт «Новогодняя классика и популярные саундтреки» продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Это не просто музыкальное событие, а встреча классической музыки и современности, где академические формы переплетаются с яркими красками кино.

Павел Чижик — универсальный исполнитель, который мастерски владеет множеством музыкальных направлений, включая классическую музыку, джаз и современные экспериментальные течения. Он также автор собственных композиций и аранжировок, что добавляет особый штрих к каждому его выступлению.

Не упустите возможность насладиться волшебными звуками в великолепной обстановке!

Купить билет на концерт Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
17:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
6+
Классическая музыка
Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
4 января в 20:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Рок-Хиты на виолончелях при свечах
6+
Классическая музыка
Рок-Хиты на виолончелях при свечах
25 декабря в 20:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
8 января в 19:30 Руки вверх!
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше