Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки

Новогодняя классика и популярные саундтреки в Шведской церкви

Команда IMAYC приглашает вас на серию новогодних концертов при свечах в уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — Шведской церкви Святой Екатерины. Это здание, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположено в живописном районе на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь звучит удивительная акустика и царит особая атмосфера, которая делает любое мероприятие незабываемым.

Музыкальная программа

В этот праздничный вечер вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, от строгих мелодий Баха до завораживающих звуков из мира Гарри Поттера. Под управлением виртуоза Павла Чижика, исполняющего на вибрафоне и ударных инструментах, вы услышите знакомые композиции в новом звучании. В программе концерта — шедевры таких композиторов, как:

Фридерик Шопен — Вальс ля минор

Жюль Массне — Размышление

Франц Шуберт — Аве Мария

Иоганн Себастьян Бах — Ария ре мажор, Бурре из партиты си минор, Анданте из сонаты ля минор

Петр Чайковский — Танец феи драже, Сладкая греза

Виктор Гришин — Маленький принц

Йован Живкович — Финская девушка

Дюк Эллингтон — In a sentimental mood

Боб Тиэл — What a wonderful world

Джон Уильямс — Саундтрек из к/ф Гарри Поттер

Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом из к/ф Ирония судьбы

Jingle Bells, White Christmas

О концерте

Концерт «Новогодняя классика и популярные саундтреки» продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Это не просто музыкальное событие, а встреча классической музыки и современности, где академические формы переплетаются с яркими красками кино.

Павел Чижик — универсальный исполнитель, который мастерски владеет множеством музыкальных направлений, включая классическую музыку, джаз и современные экспериментальные течения. Он также автор собственных композиций и аранжировок, что добавляет особый штрих к каждому его выступлению.

Не упустите возможность насладиться волшебными звуками в великолепной обстановке!