ВИА «Волга-Волга». Чемоданное настроение

ВИА «Волга-Волга»: Музыка, которая объединяет

Чемоданы собраны, дудки начищены, барабаны натянуты, а гармонь раздувает меха — ВИА «Волга-Волга», под управлением бессменного лидера и вокалиста Антона Салакаева, готовится к незабываемому выступлению. Группа обещает продемонстрировать всю мощь своего уникального стиля, который можно охарактеризовать как ска-фолк-рок-бардак с элементами городского романса.

Что ждать от концерта?

В программе вечера собраны только лучшие номера: авторские песни, а также каверы на известные хиты. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу веселья и хорошего настроения.

Интересные факты о ВИА «Волга-Волга»

Группа была создана в начале 2000-х и с тех пор приобрела большую популярность среди любителей народной и современной музыки.

ВИА «Волга-Волга» активно участвует в фестивалях и концертах не только в России, но и за рубежом.

Антон Салакаев, помимо музыкальной карьеры, также является автором текстов и композиций, что придаёт их музыке особую глубину.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием и зарядиться положительными эмоциями!