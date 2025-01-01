ВИА «Волга-Волга». Чемоданное настроение

Чемоданы собраны, дудки начищены, барабаны натянуты, а гармонь раздувает меха — ВИА «Волга-Волга», под управлением бессменного лидера и вокалиста Антона Салакаева, готовится к незабываемому выступлению. Группа обещает продемонстрировать всю мощь своего уникального стиля, который можно охарактеризовать как ска-фолк-рок-бардак с элементами городского романса.
В программе вечера собраны только лучшие номера: авторские песни, а также каверы на известные хиты. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу веселья и хорошего настроения.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием и зарядиться положительными эмоциями!