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ВИА «Волга-Волга». Чемоданное настроение
Билеты от 1500₽
Киноафиша ВИА «Волга-Волга». Чемоданное настроение

ВИА «Волга-Волга». Чемоданное настроение

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

ВИА «Волга-Волга»: Музыка, которая объединяет

Чемоданы собраны, дудки начищены, барабаны натянуты, а гармонь раздувает меха — ВИА «Волга-Волга», под управлением бессменного лидера и вокалиста Антона Салакаева, готовится к незабываемому выступлению. Группа обещает продемонстрировать всю мощь своего уникального стиля, который можно охарактеризовать как ска-фолк-рок-бардак с элементами городского романса.

Что ждать от концерта?

В программе вечера собраны только лучшие номера: авторские песни, а также каверы на известные хиты. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу веселья и хорошего настроения.

Интересные факты о ВИА «Волга-Волга»

  • Группа была создана в начале 2000-х и с тех пор приобрела большую популярность среди любителей народной и современной музыки.
  • ВИА «Волга-Волга» активно участвует в фестивалях и концертах не только в России, но и за рубежом.
  • Антон Салакаев, помимо музыкальной карьеры, также является автором текстов и композиций, что придаёт их музыке особую глубину.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

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