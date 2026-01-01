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ВИА Синяя птица
Киноафиша ВИА Синяя птица

ВИА Синяя птица

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт легендарного ВИА «Синяя птица»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с оригинальным составом ВИА «Синяя птица» под руководством бессменного Роберта Болотного. Этот праздничный концерт наполнит зал звуками любимых хитов, которые пережили время и не теряют своей актуальности ни для одного поколения.

Звучат самые яркие хиты

На сцене выступят известные вокалисты — Валентин Барков, Сергей Лелявин, Алексей Комаров и их коллеги. В программе только «живой» звук и, конечно же, хиты, знакомые многим по первым аккордам и строчкам: «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал», «Где же ты была», «В 7 часов у Никитских ворот» и «Я иду к тебе навстречу». Эти песни несомненно подарят зрителям праздник воспоминаний и эмоций.

Праздник для всех поколений

Концерт станет отличной возможностью для молодых слушателей познакомиться с «золотым» фондом нашей эстрады. Представители старшего поколения смогут вспомнить беззаветные времена, когда мечты были безоблачными, а деревья казались большими.

Не упустите шанс насладиться музыкальным фейерверком, который поднимет настроение и создаст атмосферу настоящего праздника!

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В других городах
Январь
7 января четверг
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 1800 ₽
8 января пятница
18:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1200 ₽

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