Легенда российской эстрады: ВИА «Синяя птица» с концертом в Москве

Любимые песни нескольких поколений россиян исполнят вокалисты, которые уже более 40 лет радуют слушателей своими голосами. Эти артисты не покидают хит-парады отечественных и зарубежных радиостанций, и их песни знакомы каждому с первых аккордов.

Знакомство с легендами

В программе выступления прозвучат классические хиты, такие как «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал», «Где же ты была», «В 7 часов у Никитских ворот» и «Я иду к тебе навстречу». Эти шедевры российско-советской эстрады не оставят равнодушными никого.

Воспоминания и ностальгия

Молодые слушатели смогут познакомиться с «золотым» фондом нашей эстрады, а представители старшего поколения вспомнят о времени, когда деревья были большими, а мечты безоблачными и красивыми. Это будет уникальная возможность окунуться в атмосферу музыкального наследия и пережить незабываемые моменты.

Приглашаем вас на этот незабываемый вечер, который объединит поколения и подарит радость от встреч с любимыми мелодиями!