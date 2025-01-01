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ВИА Самоцветы
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ВИА Самоцветы

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Самоцветы» — Живое звучание и незабываемые эмоции

Приглашаем вас на уникальное 2-х часовое шоу от легендарной группы «Самоцветы». Этот концерт — это не просто выступление, а настоящее музыкальное событие, которое обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Живое звучание и профессионализм

На сцене вас ждет живой звук в исполнении талантливых музыкантов. Каждый номер наполнен мастерством и профессионализмом, которые так ценятся зрителями. Яркие сценические проекции создадут неповторимую атмосферу романтики и драйва, погружая вас в мир музыки.

Знакомые хиты и новые композиции

В программе концерта прозвучат проверенные временем хиты, такие как:

  • «Дай мне силу»
  • «Корабли»
  • «Почему»
  • «Царевна»
  • «Давай сыграем в любовь»
  • «Вертолеты»
  • «Город больших огней»
  • «Нереальная»

Эти композиции неоднократно были удостоены престижных музыкальных наград, таких как «Золотой граммофон» и «Песня года». Также не пропустите новые хиты, такие как «Приду без повода» и «Верю в хорошее», которые уверенно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах.

Гарантия отличного настроения

Посещение концерта группы «Самоцветы» — это не только возможность насладиться любимыми мелодиями, но и зарядиться позитивной энергией от талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 27 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1600 ₽
Нижний Новгород, 7 ноября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

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