ВИА Самоцветы

Концерт группы «Самоцветы» — Живое звучание и незабываемые эмоции

Приглашаем вас на уникальное 2-х часовое шоу от легендарной группы «Самоцветы». Этот концерт — это не просто выступление, а настоящее музыкальное событие, которое обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Живое звучание и профессионализм

На сцене вас ждет живой звук в исполнении талантливых музыкантов. Каждый номер наполнен мастерством и профессионализмом, которые так ценятся зрителями. Яркие сценические проекции создадут неповторимую атмосферу романтики и драйва, погружая вас в мир музыки.

Знакомые хиты и новые композиции

В программе концерта прозвучат проверенные временем хиты, такие как:

«Дай мне силу»

«Корабли»

«Почему»

«Царевна»

«Давай сыграем в любовь»

«Вертолеты»

«Город больших огней»

«Нереальная»

Эти композиции неоднократно были удостоены престижных музыкальных наград, таких как «Золотой граммофон» и «Песня года». Также не пропустите новые хиты, такие как «Приду без повода» и «Верю в хорошее», которые уверенно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах.

Гарантия отличного настроения

Посещение концерта группы «Самоцветы» — это не только возможность насладиться любимыми мелодиями, но и зарядиться позитивной энергией от талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!