ВИА Самоцветы

Приглашаем вас на уникальное 2-х часовое шоу от легендарной группы «Самоцветы». Этот концерт — это не просто выступление, а настоящее музыкальное событие, которое обещает стать ярким событием в культурной жизни города.
На сцене вас ждет живой звук в исполнении талантливых музыкантов. Каждый номер наполнен мастерством и профессионализмом, которые так ценятся зрителями. Яркие сценические проекции создадут неповторимую атмосферу романтики и драйва, погружая вас в мир музыки.
В программе концерта прозвучат проверенные временем хиты, такие как:
Эти композиции неоднократно были удостоены престижных музыкальных наград, таких как «Золотой граммофон» и «Песня года». Также не пропустите новые хиты, такие как «Приду без повода» и «Верю в хорошее», которые уверенно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах.
Посещение концерта группы «Самоцветы» — это не только возможность насладиться любимыми мелодиями, но и зарядиться позитивной энергией от талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!