ВИА «Пролетарское танго»
Киноафиша ВИА «Пролетарское танго»

ВИА «Пролетарское танго»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Пролетарское танго»: Ностальгия по советским хитам в джазовом звучании

26 и 27 ноября в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт «Пролетарское танго». Этот проект объединяет любимые советские шлягеры с зажигательной джазовой интерпретацией, что создаёт совершенно новое звучание знакомых произведений.

Зажигательный путь в мир музыки

В концерте принимают участие музыканты известного ВИА, которые перенесут зрителей в эпоху, когда музыка была неотъемлемой частью жизни. Вы услышите знакомые мелодии и словесные игры, которые подарят атмосферы советского времени и вызовут приятные воспоминания.

Формат и исполнение

Каждый номер будет исполнен с уникальным джазовым акцентом, что придаст классическим мелодиям новое дыхание. Зрители смогут насладиться не только голосами талантливых артистов, но и эмоциональной подачей, которая сделает вечер незабываемым.

Не упустите шанс!

Концерт «Пролетарское танго» — это отличный способ окунуться в атмосферу ностальгии и современного джаза. Приходите и разделите радость музыки с близкими! Классика жизни в новом свете ждет вас в Джаз-клубе Игоря Бутмана.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 29 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
18:00 от 2500 ₽ 21:00 от 2500 ₽

