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ВИА «Поющие гитары»
Киноафиша ВИА «Поющие гитары»

ВИА «Поющие гитары»

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт ансамбля «Поющие гитары»

В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный концерт ансамбля «Поющие гитары», созданного в 1966 году Анатолием Васильевым. Этот коллектив стал символом Ленинграда и подарил зрителям множество хитов, таких как «Люди встречаются», «Синий иней» и «Сумерки». Концерт будет интересен как поклонникам советской музыки, так и тем, кто ценит оригинальные исполнения культовых произведений.

Программа «Нам 60! Мы вместе»

В этом юбилейном концерте ансамбль представит программу «Нам 60! Мы вместе», в которой звучат знаменитые песни, знакомые многим. Среди участников ансамбля — звезды «золотого» состава, включая Валерия Ступаченко и Юрия Иваненко, которые записали такие хиты, как «Нет тебя прекрасней», «Не ломай черемухи» и «Стоят девчонки».

Современные исполнители

В ансамбле также выступают Сергей Дронов, заменивший легендарного Юрия Соколова, и Валерий Кочегуро, композитор, создавший новые хиты ансамбля в 21 веке. Среди их работ — «Санкт-Петербург», «Метель» и «Родина». Также в составе ансамбля — Евгений Лунин и Сергей Воеводин, которые присоединились к группе в 2012 году.

Аутентичность и традиции

Особенностью «Поющих гитар» является сохранение традиций и стилистики, заложенной их основателем. Ансамбль отличается своей аутентичностью, что делает его уникальным на фоне современных «двойников».

Продолжительность программы

Продолжительность концерта составит 2 часа без антракта. Приглашаем вас насладиться музыкой, которая остается актуальной и любимой уже несколько десятилетий!

Купить билет на концерт ВИА «Поющие гитары»

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
3 сентября четверг
20:00
Гнездо глухаря Санкт-Петербург, Воскресенская наб., 16
от 2600 ₽
1 ноября воскресенье
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 2000 ₽

Фотографии

ВИА «Поющие гитары» ВИА «Поющие гитары» ВИА «Поющие гитары» ВИА «Поющие гитары»

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