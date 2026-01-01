ВИА «Поющие гитары»

Юбилейный концерт ансамбля «Поющие гитары»

В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный концерт ансамбля «Поющие гитары», созданного в 1966 году Анатолием Васильевым. Этот коллектив стал символом Ленинграда и подарил зрителям множество хитов, таких как «Люди встречаются», «Синий иней» и «Сумерки». Концерт будет интересен как поклонникам советской музыки, так и тем, кто ценит оригинальные исполнения культовых произведений.

Программа «Нам 60! Мы вместе»

В этом юбилейном концерте ансамбль представит программу «Нам 60! Мы вместе», в которой звучат знаменитые песни, знакомые многим. Среди участников ансамбля — звезды «золотого» состава, включая Валерия Ступаченко и Юрия Иваненко, которые записали такие хиты, как «Нет тебя прекрасней», «Не ломай черемухи» и «Стоят девчонки».

Современные исполнители

В ансамбле также выступают Сергей Дронов, заменивший легендарного Юрия Соколова, и Валерий Кочегуро, композитор, создавший новые хиты ансамбля в 21 веке. Среди их работ — «Санкт-Петербург», «Метель» и «Родина». Также в составе ансамбля — Евгений Лунин и Сергей Воеводин, которые присоединились к группе в 2012 году.

Аутентичность и традиции

Особенностью «Поющих гитар» является сохранение традиций и стилистики, заложенной их основателем. Ансамбль отличается своей аутентичностью, что делает его уникальным на фоне современных «двойников».

Продолжительность программы

Продолжительность концерта составит 2 часа без антракта. Приглашаем вас насладиться музыкой, которая остается актуальной и любимой уже несколько десятилетий!