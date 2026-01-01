Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ВИА «Лейся, Песня»
Киноафиша ВИА «Лейся, Песня»

ВИА «Лейся, Песня»

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт ВИА "Лейся, песня!" в Санкт-Петербурге

Легендарный ВИА "Лейся, песня!" снова радует своих поклонников! Этот ансамбль, известный по своим хитам, таким как "Родная земля", "Обручальное кольцо", "Прощай" и многие другие, отмечает 50 лет со дня своего создания в 2024 году. Их песни были популярны на протяжении нескольких поколений и продолжают звучать на концертах и мероприятиях.

Сложная история ансамбля началась еще в советское время. Бренд "Лейся, песня!" стал отправной точкой для многих артистов, таких как Валерий Кипелов, Николай Расторгуев и Игорь Иванов. Хиты композиторов, таких как В.Г. Добрынин и Д.Ф. Тухманов, обрели жизнь именно благодаря этому коллективу.

За последние 25 лет ансамблем руководит Александр Филаткин, и за это время коллектив заслужил репутацию одного из ведущих ВИА страны. "Лейся, песня!" активно участвует в музыкальных фестивалях и телепроектах, таких как "Хит-Парад-80-х", "Легенды ВИА" и "Славянский базар". Ансамбль удостоен множества наград, включая "Золотую Звезду служения Искусству".

Концерт в формате шоу

На концерте прозвучат как известные хиты, так и новые композиции. Программа включает традиционные многоголосные ансамблевые песни, сольные номера и инструментальные композиции. Зрители смогут получить удовольствие от интерактивного общения с артистами, создавая атмосферу праздника. По отзывам поклонников, такие концерты возвращают эмоции молодости и дарят заряд позитивной энергии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться творчеством ансамбля, который продолжает жить в сердцах слушателей!

Купить билет на концерт ВИА «Лейся, Песня»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября пятница
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 2000 ₽

Фотографии

ВИА «Лейся, Песня» ВИА «Лейся, Песня» ВИА «Лейся, Песня» ВИА «Лейся, Песня»

В ближайшие дни

Космический джаз: Элла Фицджеральд — легенда джаза
6+
Джаз

Космический джаз: Элла Фицджеральд — легенда джаза

11 сентября в 21:00 Планетарий 1
от 1200 ₽
Магия свечей. Рождественское барокко в особняке
0+
Классическая музыка

Магия свечей. Рождественское барокко в особняке

6 января в 21:30 Дом Архитектора
Билеты
Огни Анатолии
12+
Этно Эстрада

Огни Анатолии

26 октября в 19:00 БКЗ «Октябрьский»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше