Концерт ВИА "Лейся, песня!" в Санкт-Петербурге

Легендарный ВИА "Лейся, песня!" снова радует своих поклонников! Этот ансамбль, известный по своим хитам, таким как "Родная земля", "Обручальное кольцо", "Прощай" и многие другие, отмечает 50 лет со дня своего создания в 2024 году. Их песни были популярны на протяжении нескольких поколений и продолжают звучать на концертах и мероприятиях.

Сложная история ансамбля началась еще в советское время. Бренд "Лейся, песня!" стал отправной точкой для многих артистов, таких как Валерий Кипелов, Николай Расторгуев и Игорь Иванов. Хиты композиторов, таких как В.Г. Добрынин и Д.Ф. Тухманов, обрели жизнь именно благодаря этому коллективу.

За последние 25 лет ансамблем руководит Александр Филаткин, и за это время коллектив заслужил репутацию одного из ведущих ВИА страны. "Лейся, песня!" активно участвует в музыкальных фестивалях и телепроектах, таких как "Хит-Парад-80-х", "Легенды ВИА" и "Славянский базар". Ансамбль удостоен множества наград, включая "Золотую Звезду служения Искусству".

Концерт в формате шоу

На концерте прозвучат как известные хиты, так и новые композиции. Программа включает традиционные многоголосные ансамблевые песни, сольные номера и инструментальные композиции. Зрители смогут получить удовольствие от интерактивного общения с артистами, создавая атмосферу праздника. По отзывам поклонников, такие концерты возвращают эмоции молодости и дарят заряд позитивной энергии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться творчеством ансамбля, который продолжает жить в сердцах слушателей!