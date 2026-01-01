50 лет легендой ВИА «Лейся, песня!»

В 2024 году ВИА «Лейся, песня!» отмечает свое 50-летие. Этот ансамбль, ставший знаковым в советской эстрадной культуре, известен хитами, которые до сих пор любимы зрителями. Такие композиции, как «Родная земля», «Обручальное кольцо», «Прощай» и «Качается вагон», вошли в золотой фонд советской музыки.

Созданный в сложных условиях советского времени, ансамбль многократно изменялся, но всегда оставлял след в сердцах публики. В его рядах начинали свою карьеру многие известные артисты, среди которых Валерий Кипелов, Николай Расторгуев и Михаил Шуфутинский.

Значение ВИА для музыкальной культуры

Хиты, созданные композиторами В.Г. Добрыниным, Д.Ф. Тухмановым и В.Я. Шаинским, обрели популярность именно в исполнении «Лейся, песня!». Эти мелодии перекликались с жизнью нескольких поколений и становились любимыми у многих исполнителей, сохраняя свою актуальность и по сей день.

Современное состояние ВИА

Последние 25 лет коллективом управляет Александр Филаткин, который сделал много для развития ансамбля. ВИА активно участвует в музыкальных фестивалях и телепередачах, таких как «Хит-Парад — 80-х» и «Легенды ВИА». Благодаря этому ансамбль стал одним из ведущих в стране.

Связи с Беларусью

ВИА «Лейся, песня!» традиционно активно гастролирует по Беларуси, принимая участие в различных телепередачах и гала-концертах, что укрепляет творческие связи с этой страной. Ансамбль имеет множество общественных наград за вклад в развитие музыкальной культуры.