ВИА «Лейся песня». Бессмертные шлягеры
ВИА «Лейся песня». Бессмертные шлягеры

ВИА «Лейся песня». Бессмертные шлягеры

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Концерт легенд советской эстрады – ВИА «Лейся песня»

Приглашаем вас на концерт ВИА «Лейся песня», который уже более 50 лет радует зрителей своими хитами! Созданный в 1974 году, ансамбль быстро завоевал популярность и в 1978 году стал лауреатом 1-й премии «Всероссийского конкурса на лучшее исполнение советской песни» под руководством Михаила Шуфутинского.

История и достижения

ВИА «Лейся песня» прошел через множество испытаний: яркие взлеты чередовались с периодами забвения, а состав ансамбля за всю его историю изменился почти на сто человек. Несмотря на эти трудности, коллектив продолжает свое существование. В 1991 году после ухода Леонида Смилянского команду возглавили Е. Бабай и А. Филаткин, а в 1999 году был официально зарегистрирован бренд «Лейся песня».

Под руководством Александра Филаткина ансамбль стал участником многих знаковых фестивалей и концертов, таких как «Славянский базар», «Золотой шлягер» и «Легенды ВИА». В 2024 году команда стала финалистом телеконкурса «ВИА СУПЕРСТАР».

Звучат бессмертные хиты

На концерте вы услышите живьем самые популярные песни советской эпохи, ставшие настоящими бессмертными шлягерами. В репертуаре ВИА «Лейся песня» такие хиты, как «Обручальное кольцо», «Синий иней», «Качается вагон», «Родная земля», «Где же ты была», «Ну кто тебе сказал» и многие другие.

Эти песни пережили десятилетия, и, несмотря на возраст, они все так же молоды, как и в день их первого исполнения. Молодеют они от того, что с удовольствием поют их новые поколения слушателей.

2 января
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

