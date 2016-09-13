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ВИА Korzov
Билеты от 1000₽
Киноафиша ВИА Korzov

ВИА Korzov

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

ВИА «KORZOV» отмечает день рождения вторым сольным концертом в Москве

ВИА «KORZOV» готовится к яркому событию — второму сольному концерту, который пройдет в известном клубе «16 Тонн Арбат». Эта команда из Петербурга славится своей уникальной способностью сочетать меланхолию и энергичное звучание, что делает каждый их спектакль незабываемым.

Что ожидать от концерта

На концерте зрителей ждут не только любимые мелодии, но и динамичные танцы, которые подарят атмосферу праздника. ВИА «KORZOV» всегда умеет создать особую энергетику, вовлекая зрителей в каждый момент выступления. Этот вечер будет полон эмоций и впечатлений, которые останутся в памяти надолго.

О группе

ВИА «KORZOV» была основана в Санкт-Петербурге и быстро завоевала популярность благодаря неповторимому стилю и ярким композициям. Их музыка сочетает в себе элементы различных жанров, что делает их выступления разнообразными и интересными для широкой аудитории.

Не пропустите возможность стать частью этого чудесного музыкального вечера! Встречаемся на концерте!

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Сентябрь
13 сентября воскресенье
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

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