ВИА «KORZOV» отмечает день рождения вторым сольным концертом в Москве

ВИА «KORZOV» готовится к яркому событию — второму сольному концерту, который пройдет в известном клубе «16 Тонн Арбат». Эта команда из Петербурга славится своей уникальной способностью сочетать меланхолию и энергичное звучание, что делает каждый их спектакль незабываемым.

Что ожидать от концерта

На концерте зрителей ждут не только любимые мелодии, но и динамичные танцы, которые подарят атмосферу праздника. ВИА «KORZOV» всегда умеет создать особую энергетику, вовлекая зрителей в каждый момент выступления. Этот вечер будет полон эмоций и впечатлений, которые останутся в памяти надолго.

О группе

ВИА «KORZOV» была основана в Санкт-Петербурге и быстро завоевала популярность благодаря неповторимому стилю и ярким композициям. Их музыка сочетает в себе элементы различных жанров, что делает их выступления разнообразными и интересными для широкой аудитории.

Не пропустите возможность стать частью этого чудесного музыкального вечера! Встречаемся на концерте!