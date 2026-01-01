ВИА «Кама»: Новогодний концерт

Яркое событие в преддверии Нового года на сцене Театра на Таганке

22 декабря 2024 года на Основной сцене Театра на Таганке состоится новогодний концерт музыкального коллектива ВИА «Кама» с участием ведущих артистов театра.

Программа концерта

Этот концерт обещает стать ярким событием в преддверии Нового года, даруя зрителям заряд праздника и новогоднего настроения. В программе прозвучат популярные хиты в неожиданных интерпретациях, от блюза и рока до рэпа и диско. Музыкальные номера, поэтические строки и зажигательные импровизации артистов создадут атмосферу веселья и праздника.

Знакомые песни в новом звучании

Зрители смогут насладиться знакомыми с первых нот песнями, исполненными в новом звучании.