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ВИА «Кама»: Новогодний концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша ВИА «Кама»: Новогодний концерт

ВИА «Кама»: Новогодний концерт

Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Яркое событие в преддверии Нового года на сцене Театра на Таганке

22 декабря 2024 года на Основной сцене Театра на Таганке состоится новогодний концерт музыкального коллектива ВИА «Кама» с участием ведущих артистов театра.

Программа концерта
Этот концерт обещает стать ярким событием в преддверии Нового года, даруя зрителям заряд праздника и новогоднего настроения. В программе прозвучат популярные хиты в неожиданных интерпретациях, от блюза и рока до рэпа и диско. Музыкальные номера, поэтические строки и зажигательные импровизации артистов создадут атмосферу веселья и праздника.

Знакомые песни в новом звучании
Зрители смогут насладиться знакомыми с первых нот песнями, исполненными в новом звучании.

Купить билет на концерт ВИА «Кама»: Новогодний концерт

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Декабрь
27 декабря воскресенье
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1000 ₽

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